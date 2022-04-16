https://ria.ru/20220416/strelba-1783924250.html

В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба

В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба - РИА Новости, 16.04.2022

В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба

Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек,... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:58

2022-04-16T22:58

2022-04-16T22:58

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южная каролина

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.По ее информации, неизвестный открыл огонь в здании Columbiana Center в предпасхальный день.По их словам, тяжесть полученных ранений пока оценить сложно. Точно число пострадавших, а также информация о причинах и личности зачинщика стрельбы не раскрываются.Полиция также сообщила, что ведет эвакуацию торгового центра и осматривает место преступления. Иные подробности инцидента пока не приводятся.

https://ria.ru/20220412/strelba-1783200531.html

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южная каролина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, южная каролина