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В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба - РИА Новости, 16.04.2022
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В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба - РИА Новости, 16.04.2022
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:58
2022-04-16T22:58
в мире
сша
южная каролина
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.По ее информации, неизвестный открыл огонь в здании Columbiana Center в предпасхальный день.По их словам, тяжесть полученных ранений пока оценить сложно. Точно число пострадавших, а также информация о причинах и личности зачинщика стрельбы не раскрываются.Полиция также сообщила, что ведет эвакуацию торгового центра и осматривает место преступления. Иные подробности инцидента пока не приводятся.
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в мире, сша, южная каролина
22:58 16.04.2022
 
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба

В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба, есть пострадавшие

CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
По ее информации, неизвестный открыл огонь в здании Columbiana Center в предпасхальный день.
"Мы готовы подтвердить, что по итогам данного инцидента есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - информировали правоохранители в своем аккаунте в Twitter.
По их словам, тяжесть полученных ранений пока оценить сложно. Точно число пострадавших, а также информация о причинах и личности зачинщика стрельбы не раскрываются.
Полиция также сообщила, что ведет эвакуацию торгового центра и осматривает место преступления. Иные подробности инцидента пока не приводятся.
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