https://ria.ru/20220416/strelba-1783924250.html
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба - РИА Новости, 16.04.2022
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T22:58
2022-04-16T22:58
2022-04-16T22:58
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южная каролина
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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.По ее информации, неизвестный открыл огонь в здании Columbiana Center в предпасхальный день.По их словам, тяжесть полученных ранений пока оценить сложно. Точно число пострадавших, а также информация о причинах и личности зачинщика стрельбы не раскрываются.Полиция также сообщила, что ведет эвакуацию торгового центра и осматривает место преступления. Иные подробности инцидента пока не приводятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная каролина
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба
В торговом центре в Южной Каролине произошла стрельба, есть пострадавшие
ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Инцидент со стрельбой произошел в субботу на территории торгового центра в американском городе Колумбия (штат Южная Каролина), пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
По ее информации, неизвестный открыл огонь в здании Columbiana Center в предпасхальный день.
"Мы готовы подтвердить, что по итогам данного инцидента есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь", - информировали правоохранители в своем аккаунте в Twitter.
По их словам, тяжесть полученных ранений пока оценить сложно. Точно число пострадавших, а также информация о причинах и личности зачинщика стрельбы не раскрываются.
Полиция также сообщила, что ведет эвакуацию торгового центра и осматривает место преступления. Иные подробности инцидента пока не приводятся.