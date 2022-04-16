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В Канзасе женщина ранила троих полицейских
В Канзасе женщина ранила троих полицейских - РИА Новости, 16.04.2022
В Канзасе женщина ранила троих полицейских
Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:56
2022-04-16T08:56
2022-04-16T15:04
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа Каули.По данным, предоставленным полицейским участком округа Каули, инцидент произошел в пятницу в 12:50 по местному времени (20:50 мск). По предварительной информации, трое помощников шерифа обнаружили на шоссе подозрительную машину — как позже выяснилось, за рулем находилась женщина. Они подошли к автомобилю и попросили водителя выйти, но та отказалась. Когда полицейские попытались вытащить женщину, она достала пистолет и открыла по ним огонь."Все трое помощников получили ранения в ходе перестрелки. Женщина была ликвидирована на месте", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что всех сотрудников госпитализировали, состояние двоих оценивается как хорошее, третий пострадал больше, но врачи считают, что он поправится.
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РИА Новости
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в мире, канзас, сша
08:56 16.04.2022 (обновлено: 15:04 16.04.2022)
В Канзасе женщина ранила троих полицейских
Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв огонь из автомобиля
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN
cо ссылкой на полицию округа Каули.
По данным, предоставленным полицейским участком округа Каули, инцидент произошел в пятницу в 12:50 по местному времени (20:50 мск). По предварительной информации, трое помощников шерифа обнаружили на шоссе подозрительную машину — как позже выяснилось, за рулем находилась женщина. Они подошли к автомобилю и попросили водителя выйти, но та отказалась. Когда полицейские попытались вытащить женщину, она достала пистолет и открыла по ним огонь.
"Все трое помощников получили ранения в ходе перестрелки. Женщина была ликвидирована на месте", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что всех сотрудников госпитализировали, состояние двоих оценивается как хорошее, третий пострадал больше, но врачи считают, что он поправится.