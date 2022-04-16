https://ria.ru/20220416/strelba-1783854479.html

В Канзасе женщина ранила троих полицейских

В Канзасе женщина ранила троих полицейских - РИА Новости, 16.04.2022

В Канзасе женщина ранила троих полицейских

Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:56

2022-04-16T08:56

2022-04-16T15:04

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа Каули.По данным, предоставленным полицейским участком округа Каули, инцидент произошел в пятницу в 12:50 по местному времени (20:50 мск). По предварительной информации, трое помощников шерифа обнаружили на шоссе подозрительную машину — как позже выяснилось, за рулем находилась женщина. Они подошли к автомобилю и попросили водителя выйти, но та отказалась. Когда полицейские попытались вытащить женщину, она достала пистолет и открыла по ним огонь."Все трое помощников получили ранения в ходе перестрелки. Женщина была ликвидирована на месте", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что всех сотрудников госпитализировали, состояние двоих оценивается как хорошее, третий пострадал больше, но врачи считают, что он поправится.

https://ria.ru/20220412/metro-1783158039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, канзас, сша