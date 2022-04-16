Рейтинг@Mail.ru
В Канзасе женщина ранила троих полицейских - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/strelba-1783854479.html
В Канзасе женщина ранила троих полицейских
В Канзасе женщина ранила троих полицейских - РИА Новости, 16.04.2022
В Канзасе женщина ранила троих полицейских
Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:56
2022-04-16T15:04
в мире
канзас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151200/69/1512006965_0:14:3021:1713_1920x0_80_0_0_e44a725b37b3f09228a85dda00d9f580.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа Каули.По данным, предоставленным полицейским участком округа Каули, инцидент произошел в пятницу в 12:50 по местному времени (20:50 мск). По предварительной информации, трое помощников шерифа обнаружили на шоссе подозрительную машину — как позже выяснилось, за рулем находилась женщина. Они подошли к автомобилю и попросили водителя выйти, но та отказалась. Когда полицейские попытались вытащить женщину, она достала пистолет и открыла по ним огонь."Все трое помощников получили ранения в ходе перестрелки. Женщина была ликвидирована на месте", — говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что всех сотрудников госпитализировали, состояние двоих оценивается как хорошее, третий пострадал больше, но врачи считают, что он поправится.
https://ria.ru/20220412/metro-1783158039.html
канзас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151200/69/1512006965_359:0:2663:1728_1920x0_80_0_0_535d9561259d1ae8b1f803265e172a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канзас, сша
08:56 16.04.2022 (обновлено: 15:04 16.04.2022)
 
В Канзасе женщина ранила троих полицейских

Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв огонь из автомобиля

CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PDАвтомобиль полиции в штате Канзас, США
Автомобиль полиции в штате Канзас, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
Автомобиль полиции в штате Канзас, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Женщина ранила троих полицейских в американском штате Канзас, открыв по ним огонь из автомобиля, сообщает местный телеканал KSN cо ссылкой на полицию округа Каули.
По данным, предоставленным полицейским участком округа Каули, инцидент произошел в пятницу в 12:50 по местному времени (20:50 мск). По предварительной информации, трое помощников шерифа обнаружили на шоссе подозрительную машину — как позже выяснилось, за рулем находилась женщина. Они подошли к автомобилю и попросили водителя выйти, но та отказалась. Когда полицейские попытались вытащить женщину, она достала пистолет и открыла по ним огонь.
"Все трое помощников получили ранения в ходе перестрелки. Женщина была ликвидирована на месте", — говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что всех сотрудников госпитализировали, состояние двоих оценивается как хорошее, третий пострадал больше, но врачи считают, что он поправится.
Сотрудники полиции возле станции метро в Нью-Йорке, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 16:50
В метро Нью-Йорка произошла стрельба, есть пострадавшие
 
В миреКанзасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала