https://ria.ru/20220416/sting-1783916765.html

Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев

Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев - РИА Новости, 16.04.2022

Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев

Британского певца Стинга раскритиковали за концерт, на котором он выступил вместе с украинской виолончелисткой и высказался "в поддержку Киева". Читатели... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T21:05

2022-04-16T21:05

2022-04-16T23:04

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Британского певца Стинга раскритиковали за концерт, на котором он выступил вместе с украинской виолончелисткой и высказался "в поддержку Киева". Читатели портала Daily Mail напомнили, что исполнитель часто занимает "трендовую" позицию."Он подхватил повальное увлечение украинской темой. <…> А теперь вспомните, как громко он говорил о защите окружающей среды, а потом рекламировал автомобили", — задумался Richard IVi."Похлопайте мне всем миром. Я теперь хороший человек, потому что говорю об Украине", — сыронизировал s23."Здравствуйте, это "аренда украинцев"? Это Стинг. Мне нужна украинка для концерта, чтобы я смог показать, как я переживаю. Она должна быть симпатичной и иметь какое-то отношение к творчеству. Виолончелистка? Прекрасно. До свидания", — описал предполагаемый диалог перед организацией выступления ringhaddy1."Мне не нравятся люди, которые говорят другим, что им делать, а что нет, и при этом сами не верят в то, что говорят", — добавил пользователь из США под ником Brenia."Он такой высокомерный", — подметил Joni Mitchell.После начала специальной военной операции на Украине на Западе усиливается антироссийская цензура. Так, европейские чиновники уже обращались к соцсетям с просьбой закрыть аккаунты более сотни российских посольств и государственных учреждений, обвинив их в "распространении дезинформации". Правительство Великобритании, в свою очередь, сообщало, что выделит более четырех миллионов фунтов для "информационной борьбы с Россией".В российском МИД, в свою очередь, подчеркивали, что запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы не помешают выполнению целей и задач, поставленных руководством страны.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783741269.html

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, украина, сша, великобритания, стинг, россия