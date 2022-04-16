https://ria.ru/20220416/sting-1783916765.html
Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев
Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев - РИА Новости, 16.04.2022
Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев
Британского певца Стинга раскритиковали за концерт, на котором он выступил вместе с украинской виолончелисткой и высказался "в поддержку Киева". Читатели... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T21:05
2022-04-16T21:05
2022-04-16T23:04
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Британского певца Стинга раскритиковали за концерт, на котором он выступил вместе с украинской виолончелисткой и высказался "в поддержку Киева". Читатели портала Daily Mail напомнили, что исполнитель часто занимает "трендовую" позицию."Он подхватил повальное увлечение украинской темой. <…> А теперь вспомните, как громко он говорил о защите окружающей среды, а потом рекламировал автомобили", — задумался Richard IVi."Похлопайте мне всем миром. Я теперь хороший человек, потому что говорю об Украине", — сыронизировал s23."Здравствуйте, это "аренда украинцев"? Это Стинг. Мне нужна украинка для концерта, чтобы я смог показать, как я переживаю. Она должна быть симпатичной и иметь какое-то отношение к творчеству. Виолончелистка? Прекрасно. До свидания", — описал предполагаемый диалог перед организацией выступления ringhaddy1."Мне не нравятся люди, которые говорят другим, что им делать, а что нет, и при этом сами не верят в то, что говорят", — добавил пользователь из США под ником Brenia."Он такой высокомерный", — подметил Joni Mitchell.После начала специальной военной операции на Украине на Западе усиливается антироссийская цензура. Так, европейские чиновники уже обращались к соцсетям с просьбой закрыть аккаунты более сотни российских посольств и государственных учреждений, обвинив их в "распространении дезинформации". Правительство Великобритании, в свою очередь, сообщало, что выделит более четырех миллионов фунтов для "информационной борьбы с Россией".В российском МИД, в свою очередь, подчеркивали, что запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы не помешают выполнению целей и задач, поставленных руководством страны.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783741269.html
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, великобритания, стинг, россия
21:05 16.04.2022 (обновлено: 23:04 16.04.2022)
Алло, аренда украинцев? Слова Стинга о поддержке Киева разозлили британцев
Читатели Daily Mail сочли циничным проукраинский поступок британского певца Стинга
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Британского певца Стинга раскритиковали за концерт, на котором он выступил вместе с украинской виолончелисткой и высказался "в поддержку Киева". Читатели портала Daily Mail напомнили, что исполнитель часто занимает "трендовую" позицию.
"Он подхватил повальное увлечение украинской темой. <…> А теперь вспомните, как громко он говорил о защите окружающей среды, а потом рекламировал автомобили", — задумался Richard IVi.
"Похлопайте мне всем миром. Я теперь хороший человек, потому что говорю об Украине", — сыронизировал s23.
"Здравствуйте, это "аренда украинцев"? Это Стинг
. Мне нужна украинка для концерта, чтобы я смог показать, как я переживаю. Она должна быть симпатичной и иметь какое-то отношение к творчеству. Виолончелистка? Прекрасно. До свидания", — описал предполагаемый диалог перед организацией выступления ringhaddy1.
"Мне не нравятся люди, которые говорят другим, что им делать, а что нет, и при этом сами не верят в то, что говорят", — добавил пользователь из США
под ником Brenia.
"Он такой высокомерный", — подметил Joni Mitchell.
После начала специальной военной операции на Украине
на Западе усиливается антироссийская цензура. Так, европейские чиновники уже обращались к соцсетям с просьбой закрыть аккаунты более сотни российских посольств и государственных учреждений, обвинив их в "распространении дезинформации". Правительство Великобритании
, в свою очередь, сообщало, что выделит более четырех миллионов фунтов для "информационной борьбы с Россией".
В российском МИД, в свою очередь, подчеркивали, что запугивания, пропаганда, фейки, дезинформация, угрозы не помешают выполнению целей и задач, поставленных руководством страны.