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Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink - РИА Новости, 16.04.2022
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Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink - РИА Новости, 16.04.2022
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией заявил, что считает оригинальной приписанную ему неизвестными злоумышленниками... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:27
2022-04-16T16:27
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией заявил, что считает оригинальной приписанную ему неизвестными злоумышленниками идею уничтожать спутники Starlink."По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее утром на фальшивом портале, замаскированном под сайт "Единой России", появилось ложное сообщение, что Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink. ЕР заявила, что размещенный на фальшивом сайте контент дискредитирует Вооруженные силы РФ, и попросила Роскомнадзор заблокировать этот ресурс, что и было сделано.
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дмитрий медведев, илон маск, космос - риа наука, космос
16:27 16.04.2022
 
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink

Зампред СБ Медведев назвал фейк о его решении уничтожать спутники Starlink свежей идеей

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией заявил, что считает оригинальной приписанную ему неизвестными злоумышленниками идею уничтожать спутники Starlink.
"По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее утром на фальшивом портале, замаскированном под сайт "Единой России", появилось ложное сообщение, что Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink. ЕР заявила, что размещенный на фальшивом сайте контент дискредитирует Вооруженные силы РФ, и попросила Роскомнадзор заблокировать этот ресурс, что и было сделано.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16:16
Медведев отреагировал на публикации на фейковом сайте фракции ЕР
 
Дмитрий МедведевИлон МаскКосмос - РИА НаукаКосмос
 
 
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