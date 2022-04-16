https://ria.ru/20220416/starlink-1783894730.html
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink - РИА Новости, 16.04.2022
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией заявил, что считает оригинальной приписанную ему неизвестными злоумышленниками... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:27
2022-04-16T16:27
2022-04-16T16:27
дмитрий медведев
илон маск
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией заявил, что считает оригинальной приписанную ему неизвестными злоумышленниками идею уничтожать спутники Starlink."По поводу уничтожения спутников Starlink – идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба – рассмотрим", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее утром на фальшивом портале, замаскированном под сайт "Единой России", появилось ложное сообщение, что Медведев якобы сообщил о решении сбивать спутники компании Илона Маска Starlink. ЕР заявила, что размещенный на фальшивом сайте контент дискредитирует Вооруженные силы РФ, и попросила Роскомнадзор заблокировать этот ресурс, что и было сделано.
https://ria.ru/20220416/feyki-1783893554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, илон маск, космос - риа наука, космос
Медведев прокомментировал фейк о его решении сбивать спутники Starlink
Зампред СБ Медведев назвал фейк о его решении уничтожать спутники Starlink свежей идеей