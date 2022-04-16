Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США
Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей между Россией и США
Мемориальная доска на Манчестерской улице в Ленинграде
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Международная ассоциация городов-побратимов выступает за сохранение связей между регионами США и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил РИА Новости ее почетный председатель Билл Борум (Bill Boerum).
"Наша организация придерживается правила о том, чтобы не прерывать отношения из-за политической напряженности", - рассказал РИА Новости представитель ассоциации.
Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.
Представитель организации уточнил, что ее правила не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений. В связи с этим он выразил сожаление в связи с решением губернаторов американских штатов Мэриленд и Айова о приостановке побратимских отношений с российскими регионами. "Они приняли то решение без консультаций с кем-либо", - сказал собеседник агентства. По его словам, между тем, местные власти имеют возможность сохранить отношения, которые прежде всего являются результатом многолетнего сотрудничества между жителями регионов, без оглядки на политическую конъюнктуру.