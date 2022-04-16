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Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США - РИА Новости, 16.04.2022
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Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США
Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США - РИА Новости, 16.04.2022
Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США
Международная ассоциация городов-побратимов выступает за сохранение связей между регионами США и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил РИА РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:59
2022-04-16T09:59
в мире
сша
мэриленд
айова
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Международная ассоциация городов-побратимов выступает за сохранение связей между регионами США и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил РИА Новости ее почетный председатель Билл Борум (Bill Boerum).Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.Представитель организации уточнил, что ее правила не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений. В связи с этим он выразил сожаление в связи с решением губернаторов американских штатов Мэриленд и Айова о приостановке побратимских отношений с российскими регионами. "Они приняли то решение без консультаций с кем-либо", - сказал собеседник агентства. По его словам, между тем, местные власти имеют возможность сохранить отношения, которые прежде всего являются результатом многолетнего сотрудничества между жителями регионов, без оглядки на политическую конъюнктуру.
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сша
мэриленд
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в мире, сша, мэриленд, айова, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:59 16.04.2022
 
Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США

Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей между Россией и США

© РИА Новости / Н. ЕгоровМемориальная доска на Манчестерской улице в Ленинграде
Мемориальная доска на Манчестерской улице в Ленинграде - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Н. Егоров
Мемориальная доска на Манчестерской улице в Ленинграде
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Международная ассоциация городов-побратимов выступает за сохранение связей между регионами США и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил РИА Новости ее почетный председатель Билл Борум (Bill Boerum).
"Наша организация придерживается правила о том, чтобы не прерывать отношения из-за политической напряженности", - рассказал РИА Новости представитель ассоциации.
Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.
Представитель организации уточнил, что ее правила не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений. В связи с этим он выразил сожаление в связи с решением губернаторов американских штатов Мэриленд и Айова о приостановке побратимских отношений с российскими регионами. "Они приняли то решение без консультаций с кем-либо", - сказал собеседник агентства. По его словам, между тем, местные власти имеют возможность сохранить отношения, которые прежде всего являются результатом многолетнего сотрудничества между жителями регионов, без оглядки на политическую конъюнктуру.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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В миреСШАМэрилендАйоваПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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