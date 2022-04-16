https://ria.ru/20220416/ssha-1783859536.html

Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США

Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США - РИА Новости, 16.04.2022

Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей России и США

Международная ассоциация городов-побратимов выступает за сохранение связей между регионами США и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил РИА РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:59

2022-04-16T09:59

2022-04-16T09:59

в мире

сша

мэриленд

айова

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Международная ассоциация городов-побратимов выступает за сохранение связей между регионами США и России несмотря на сложную геополитическую ситуацию, заявил РИА Новости ее почетный председатель Билл Борум (Bill Boerum).Международная ассоциация городов-побратимов базируется в США и объединяет более 2 тысяч городов из 146 стран. В их число входят порядка 70 российских и 70 американских городов, между которыми установлены побратимские отношения.Представитель организации уточнил, что ее правила не требуют категоричного исполнения со стороны ее членов и оставляют за ними право принятия самостоятельных решений. В связи с этим он выразил сожаление в связи с решением губернаторов американских штатов Мэриленд и Айова о приостановке побратимских отношений с российскими регионами. "Они приняли то решение без консультаций с кем-либо", - сказал собеседник агентства. По его словам, между тем, местные власти имеют возможность сохранить отношения, которые прежде всего являются результатом многолетнего сотрудничества между жителями регионов, без оглядки на политическую конъюнктуру.

https://ria.ru/20220416/embargo-1783842553.html

сша

мэриленд

айова

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, мэриленд, айова, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии