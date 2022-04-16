https://ria.ru/20220416/ssha-1783855500.html

Американский продюсер рассказал, за что русских вынуждают извиняться в США

Американский продюсер рассказал, за что русских вынуждают извиняться в США - РИА Новости, 16.04.2022

Американский продюсер рассказал, за что русских вынуждают извиняться в США

Общество в США сегодня сильно подвержено антироссийской пропаганде, оно поощряет "культуру извинений" среди этнических русских — молчание может быть расценено... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:11

2022-04-16T09:11

2022-04-16T17:20

в мире

сша

америка

украина

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728888015_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80963925cde6291f4c18db17424600d3.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 16 апр — РИА Новости. Общество в США сегодня сильно подвержено антироссийской пропаганде, оно поощряет "культуру извинений" среди этнических русских — молчание может быть расценено как скрытая поддержка курса Москвы в отношении Украины, рассказал РИА Новости медиапродюсер Юрий Селинский.Дед Юрия воевал в Гражданскую войну в Добровольческой армии. Сам он родился уже в США и является гражданином этой страны.По его словам, в отношении ситуации на Украине в большинстве американские обыватели занимают ту точку зрения, которую им транслируют СМИ."В Америке люди вообще живут, как на таком острове, изолированном от других государств, где может быть какая-то территориальная война. Поэтому американцы отчасти смотрят на мировые конфликты как на видеоигру или как на футбольный матч — как будто болеют (за одну из команд. — Прим. ред.). Они обычно перенимают настрой от СМИ", — рассказал Селинский агентству.По мнению продюсера, это реальная проблема США. Сам он при этом, говоря о ситуации на Украине, подчеркивает, что считает переворот 2014 года незаконным.Селинский поддерживает демилитаризацию и денацификацию Украины. "Я считаю, что это очень неприятное решение (о проведении специальной военной операции. — Прим. ред.), которое должны были принять. Но без этого, я боюсь, было бы намного хуже. Есть такие мысли, что, возможно, и сам по себе этот конфликт бы вспыхнул, просто с другой стороны, и инициатива была бы на другой стороне. Я считаю, что такой шаг был вынужденным", — заявил он.По его словам, высказывать прилюдно пророссийские взгляды сегодня в США небезопасно в основном для тех, у кого "не решены миграционные вопросы". Как указал Селинский, если человек выражал свою пророссийскую позицию, "это может потом всплыть во время беседы с миграционными властями"."С другой стороны, если человек на какой-то видной работе, даже если он не высказывает свое мнение, даже если проявляет нейтралитет, то тоже могут быть неприятности. Почему, дескать, не проклинаешь российское правительство за эту спецоперацию? Я таких случаев знаю немало", — поделился продюсер.По словам Селинского, антироссийская пропаганда в США "очень сильно работает". "У нас тут задали тон свыше, что хорошо быть настроенным против России, что вас не будут за это преследовать, не будут упрекать. И поголовно пошло", — рассказал он.Собеседник агентства сравнил такой подход с гонениями на евреев."У нас такой же тон задали по отношению к русским. И если ты русский, ты должен сразу же за это извиняться. Говорят: "мне стыдно, что я русский", "у меня ужасная страна, которая нападает". Закадровый текст такой: типа, не трогайте меня, я извинился. И это поощряется", — поделился Селинский.По его словам, если сегодня русский в США при обсуждении ситуации на Украине "даже молчит, — это плохо". "Значит, может быть, ты даже поддерживаешь Путина, может быть, ты поддерживаешь спецоперацию, может быть, ты даже как-то связан с этим. Такое начинается. И это очень меня беспокоит. Потому что я не помню, чтобы такое происходило в этой стране", — заявил он.Как пояснил Селинский, чтобы не стать жертвой распространенной сегодня на Западе культуры отмены, лучше извиняться. "Говори сразу же: "я против этой войны, я против Путина, не трогайте меня", — тогда ты хороший русский и мы, может быть, тебя не будем трогать", — охарактеризовал он ситуацию.По мнению продюсера, антироссийские санкции уже в значительной степени повлияли на жизнь рядовых американцев."Ну вот энергетические бойкоты — это сразу же сказывается на ценах на бензин и на топливо. Так что мы все сейчас уже платим немало за наш бензин, и думаю, что дешевле не станет", — сказал он.По его словам, таких цен на горючее американцы не видели давно. "Инфляция идет серьезная. На еду тоже сейчас цены растут. Я думаю, будет только хуже. Так что жители Нью-Йорка и другие жители Америки обязательно это почувствуют", — указал Селинский, добавив, что сейчас цены на бензин примерно 4,25 доллара за галлон (около 3,8 литра)."Я за всю свою жизнь не помню такой инфляции в Америке", — добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220416/spch-oon-1783851011.html

https://ria.ru/20220415/bayden-1783691500.html

https://ria.ru/20220415/sanktsii-1783651248.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

сша

америка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, америка, украина, санкции в отношении россии