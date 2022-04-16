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Источник: прибывший на Байконур "Протон-М" запустит спутник AngoSat-2 - РИА Новости, 16.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220416/sputnik-1783845567.html
Источник: прибывший на Байконур "Протон-М" запустит спутник AngoSat-2
Источник: прибывший на Байконур "Протон-М" запустит спутник AngoSat-2 - РИА Новости, 16.04.2022
Источник: прибывший на Байконур "Протон-М" запустит спутник AngoSat-2
Тяжелая ракета "Протон-М", прибывшая накануне на космодром Байконур, запустит на орбиту в 2022 году ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-2, сообщил... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:26
2022-04-16T10:46
наука
космос - риа наука
протон-м
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М", прибывшая накануне на космодром Байконур, запустит на орбиту в 2022 году ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-2, сообщил РИА Новости источник на космодроме.Ранее "Роскосмос" сообщил, что на железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с блоками двух ракет-носителей "Протон-М" и разгонными блоками. После осмотра состава его передадут космическому центру "Южный", а ракеты с разгонниками доставят на технический комплекс Байконура."Железнодорожный эшелон с двумя ракетами "Протон-М" прибыл на космодром, одна из них будет использована при запуске спутника AngoSat-2", — сказал собеседник агентства.Он пояснил, что ракету соберут и положат на хранение, так как точная дата пуска еще не определена. Подготовка к пуску должна начаться в конце июня.Второй "Протон"Источник рассказал, что ракета для ангольского спутника была изготовлена штатно. Второй "Протон-М", который придет в том же составе, изначально предназначался для запуска российско-европейской миссии ExоMars-2022, сейчас нагрузка под него не определена.Запуск миссии ExoMars-2022 стал невозможен после того, как Европейское космическое агентство сообщило о приостановке своего участия в нем. К Красной планете должны были отправиться российский посадочный модуль и установленный на нем европейский марсоход.Как ранее сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в 2022 году пройдут два пуска "Протонов" — летом и поздней осенью. По его словам, вопрос полезной нагрузки для "экзомарсовской" ракеты пока решается.Еще один спутникВ 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень ранее сообщил в интервью РИА Новости, что первое полугодие 2022 года станет решающим для запуска ангольского спутника связи Angosat-2.
https://ria.ru/20220412/vostochnyy-1783204080.html
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космос - риа наука, протон-м, дмитрий рогозин
03:26 16.04.2022 (обновлено: 10:46 16.04.2022)
 
Источник: прибывший на Байконур "Протон-М" запустит спутник AngoSat-2

Прибывшая на Байконур тяжелая ракета "Протон-М" запустит на орбиту спутник AngoSat-2

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк"Протон-М"
Протон-М - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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"Протон-М". Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Тяжелая ракета "Протон-М", прибывшая накануне на космодром Байконур, запустит на орбиту в 2022 году ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-2, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что на железнодорожную станцию Тюратам прибыл эшелон с блоками двух ракет-носителей "Протон-М" и разгонными блоками. После осмотра состава его передадут космическому центру "Южный", а ракеты с разгонниками доставят на технический комплекс Байконура.
"Железнодорожный эшелон с двумя ракетами "Протон-М" прибыл на космодром, одна из них будет использована при запуске спутника AngoSat-2", — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что ракету соберут и положат на хранение, так как точная дата пуска еще не определена. Подготовка к пуску должна начаться в конце июня.
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Второй "Протон"

Источник рассказал, что ракета для ангольского спутника была изготовлена штатно. Второй "Протон-М", который придет в том же составе, изначально предназначался для запуска российско-европейской миссии ExоMars-2022, сейчас нагрузка под него не определена.
Запуск миссии ExoMars-2022 стал невозможен после того, как Европейское космическое агентство сообщило о приостановке своего участия в нем. К Красной планете должны были отправиться российский посадочный модуль и установленный на нем европейский марсоход.
Как ранее сообщил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в 2022 году пройдут два пуска "Протонов" — летом и поздней осенью. По его словам, вопрос полезной нагрузки для "экзомарсовской" ракеты пока решается.
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Еще один спутник

В 2009 году Россия и Ангола заключили контракт на изготовление Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") спутника связи AngoSat-1. Его запуск состоялся в декабре 2017 года, но вскоре после выведения на орбиту с ним была потеряна связь.
В апреле 2018 года Россия и Ангола договорились о строительстве AngoSat-2 взамен AngoSat-1. При этом страховка покрывала только половину стоимости изготовления нового спутника. Создание спутника AngoSat-2 было поручено РКК "Энергия", которая построила первый аппарат, но в мае 2020 года стало известно, что по требованию ангольской стороны эта работа передана в "ИСС имени Решетнева".
Министр телекоммуникаций и информационных технологий Анголы Мануэл Омень ранее сообщил в интервью РИА Новости, что первое полугодие 2022 года станет решающим для запуска ангольского спутника связи Angosat-2.
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