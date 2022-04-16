https://ria.ru/20220416/spch-1783848088.html

В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда

В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда - РИА Новости, 16.04.2022

В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда

Американская кампания по исключению России из Совета ООН по правам человека — это театр абсурда, США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:10

2022-04-16T06:10

2022-04-16T09:05

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американская кампания по исключению России из Совета ООН по правам человека — это театр абсурда, США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Он напомнил, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним американская сторона ратифицировала только пять. Несмотря на декларируемое гендерное равноправие, США, например, до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.Среди других документов — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов."И это не полный список, а лишь базовые договоры", — подчеркнул замминистра. По его словам, за последнее время американские власти одобрили посещение страны лишь для трех спецдокладчиков СПЧ."Остальных — а их десятки — тормозят", — добавил чиновник.Вершинин считает, что США — страна, "где проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер"."А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?" — заметил Вершинин.И страна с таким "послужным списком" в правозащитной сфере, рассуждает дипломат, берется решать, кто из членов достоин остаться в Совете ООН по правам человека. "Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать", — резюмировал замминистра.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Решение лишило Россию права голоса и права выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета.

https://ria.ru/20220408/rossiya-1782503084.html

https://ria.ru/20220412/spch-1783017891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, оон, в мире, россия