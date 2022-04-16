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В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда - РИА Новости, 16.04.2022
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В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда
В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда - РИА Новости, 16.04.2022
В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда
Американская кампания по исключению России из Совета ООН по правам человека — это театр абсурда, США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T06:10
2022-04-16T09:05
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американская кампания по исключению России из Совета ООН по правам человека — это театр абсурда, США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.Он напомнил, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним американская сторона ратифицировала только пять. Несмотря на декларируемое гендерное равноправие, США, например, до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.Среди других документов — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов."И это не полный список, а лишь базовые договоры", — подчеркнул замминистра. По его словам, за последнее время американские власти одобрили посещение страны лишь для трех спецдокладчиков СПЧ."Остальных — а их десятки — тормозят", — добавил чиновник.Вершинин считает, что США — страна, "где проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер"."А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?" — заметил Вершинин.И страна с таким "послужным списком" в правозащитной сфере, рассуждает дипломат, берется решать, кто из членов достоин остаться в Совете ООН по правам человека. "Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать", — резюмировал замминистра.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Решение лишило Россию права голоса и права выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета.
https://ria.ru/20220408/rossiya-1782503084.html
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сша, оон, в мире, россия
06:10 16.04.2022 (обновлено: 09:05 16.04.2022)
 
В МИД назвали кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда

Замглавы МИД Вершинин назвал кампанию США по исключению России из СПЧ ООН театром абсурда

© NASA / Denis BalibouseСПЧ ООН
СПЧ ООН - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© NASA / Denis Balibouse
СПЧ ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американская кампания по исключению России из Совета ООН по правам человека — это театр абсурда, США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в совете, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

"США, которые позиционируют себя в качестве локомотива демократии и прав человека, на самом деле не соответствуют даже формальным критериям членства в Совете ООН по правам человека", — сказал дипломат.

Он напомнил, что из 12 основных международных правозащитных конвенций и факультативных протоколов к ним американская сторона ратифицировала только пять. Несмотря на декларируемое гендерное равноправие, США, например, до сих пор не присоединились к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Среди других документов — Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов.
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"И это не полный список, а лишь базовые договоры", — подчеркнул замминистра.
По его словам, за последнее время американские власти одобрили посещение страны лишь для трех спецдокладчиков СПЧ.
"Остальных — а их десятки — тормозят", — добавил чиновник.
Вершинин считает, что США — страна, "где проявления расизма и расовой дискриминации не только не изжиты в XXI веке, но и приняли системный и структурный характер".
"А сколько раз за последние 20 лет Вашингтон выступал агрессором, развязывая по своему усмотрению войны во всех регионах мира? Разве американцы понесли какую-либо ответственность за многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии?" — заметил Вершинин.
И страна с таким "послужным списком" в правозащитной сфере, рассуждает дипломат, берется решать, кто из членов достоин остаться в Совете ООН по правам человека.
"Театр абсурда — по-другому эту ситуацию трудно назвать", — резюмировал замминистра.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Решение лишило Россию права голоса и права выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета.
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