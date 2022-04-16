https://ria.ru/20220416/smartfony-1783843390.html

Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов

Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов - РИА Новости, 16.04.2022

Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов

В России легализовали параллельный импорт. На какие особенности смартфонов стоит обращать внимание, если их будут ввозить в страну таким образом, рассказал в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T02:10

2022-04-16T02:10

2022-04-16T02:10

экономика

технологии

сергей половников

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России легализовали параллельный импорт. На какие особенности смартфонов стоит обращать внимание, если их будут ввозить в страну таким образом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.Российское правительство легализовало ввоз в страну продукции зарубежных производителей без согласия правообладателей. Параллельный импорт будет разрешен для определенного перечня товаров, который утвердит Минпромторг. По мнению Половникова, в списке могут оказаться, в частности, смартфоны. Опыт "серого" импорта в Россию подобных изделий уже имеется, отметил эксперт.Россиянам стоит внимательно выбирать "серые" смартфоны в случае их появления на отечественном рынке, полагает он. Производители электроники обычно учитывают потребности потенциальных покупателей, оснащая свои изделия теми или иными функциями. Если гаджет изначально не был предназначен для экспорта в Россию, в нем могут отсутствовать привычные для местных потребителей приложения. Модификация смартфона, ориентированная на жителей другой страны, может оказаться неудобной в использовании, предупредил эксперт. По его мнению, лучше останавливать выбор на международных версиях устройств."Например, те же самые китайские смартфоны существует в разных версиях – локальная и международная. Китайская версия дешевле, но в ней все заточено на китайский язык, в ней есть ряд сервисов, наличия которых требует китайское правительство, например, экстренные оповещения. Ей можно пользоваться и даже можно включить там русский язык, но всегда лучше выбирать международную версию, которая обычно обозначается Global, чтобы избежать возможных неудобств", – посоветовал Половников.Перед покупкой "серого" смартфона необходимо также проверить его на предмет блокировки полезных функций, предусмотренных в данной модификации. Если технику планировалось продать в другой стране, в России она может работать с ограничениями, продолжил эксперт. По крайней мере, с телевизорами подобное уже происходило, добавил он."То ли год, то ли два назад была большая проблема с "серыми" телевизорами Samsung, которые наши сограждане покупали в европейских странах, где они стоили дешевле. Компания дистанционно заблокировала все смарт-функции на таких телевизорах, потому что они предназначались для другого рынка, условно говоря, Финляндии. Компания вправе это сделать, потому что есть международные версии товаров и есть локализованные. Поэтому параллельный импорт несет определенные риски", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html

https://ria.ru/20220405/smartfon-1781874697.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, технологии, сергей половников, санкции в отношении россии