https://ria.ru/20220416/smartfony-1783843390.html
Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов
Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов - РИА Новости, 16.04.2022
Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов
В России легализовали параллельный импорт. На какие особенности смартфонов стоит обращать внимание, если их будут ввозить в страну таким образом, рассказал в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T02:10
2022-04-16T02:10
2022-04-16T02:10
экономика
технологии
сергей половников
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России легализовали параллельный импорт. На какие особенности смартфонов стоит обращать внимание, если их будут ввозить в страну таким образом, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.Российское правительство легализовало ввоз в страну продукции зарубежных производителей без согласия правообладателей. Параллельный импорт будет разрешен для определенного перечня товаров, который утвердит Минпромторг. По мнению Половникова, в списке могут оказаться, в частности, смартфоны. Опыт "серого" импорта в Россию подобных изделий уже имеется, отметил эксперт.Россиянам стоит внимательно выбирать "серые" смартфоны в случае их появления на отечественном рынке, полагает он. Производители электроники обычно учитывают потребности потенциальных покупателей, оснащая свои изделия теми или иными функциями. Если гаджет изначально не был предназначен для экспорта в Россию, в нем могут отсутствовать привычные для местных потребителей приложения. Модификация смартфона, ориентированная на жителей другой страны, может оказаться неудобной в использовании, предупредил эксперт. По его мнению, лучше останавливать выбор на международных версиях устройств."Например, те же самые китайские смартфоны существует в разных версиях – локальная и международная. Китайская версия дешевле, но в ней все заточено на китайский язык, в ней есть ряд сервисов, наличия которых требует китайское правительство, например, экстренные оповещения. Ей можно пользоваться и даже можно включить там русский язык, но всегда лучше выбирать международную версию, которая обычно обозначается Global, чтобы избежать возможных неудобств", – посоветовал Половников.Перед покупкой "серого" смартфона необходимо также проверить его на предмет блокировки полезных функций, предусмотренных в данной модификации. Если технику планировалось продать в другой стране, в России она может работать с ограничениями, продолжил эксперт. По крайней мере, с телевизорами подобное уже происходило, добавил он."То ли год, то ли два назад была большая проблема с "серыми" телевизорами Samsung, которые наши сограждане покупали в европейских странах, где они стоили дешевле. Компания дистанционно заблокировала все смарт-функции на таких телевизорах, потому что они предназначались для другого рынка, условно говоря, Финляндии. Компания вправе это сделать, потому что есть международные версии товаров и есть локализованные. Поэтому параллельный импорт несет определенные риски", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220412/smartfon-1783011339.html
https://ria.ru/20220405/smartfon-1781874697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, сергей половников, санкции в отношении россии
Эксперт предупредил об особенностях "серых" смартфонов
Эксперт Половников посоветовал выбирать международные версии "серых" смартфонов
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
В России легализовали параллельный импорт. На какие особенности смартфонов стоит обращать внимание, если их будут ввозить в страну таким образом, рассказал
в интервью радио Sputnik руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.
Российское правительство легализовало ввоз в страну продукции зарубежных производителей без согласия правообладателей. Параллельный импорт будет разрешен для определенного перечня товаров, который утвердит Минпромторг. По мнению Половникова, в списке могут оказаться, в частности, смартфоны. Опыт "серого" импорта в Россию подобных изделий уже имеется, отметил эксперт.
"Параллельный импорт – это когда продавец ввозит в страну какую-то продукцию, приобретенную в третьих странах, и продает ее в России. Таким, например, был импорт iPhone первых модификаций. Напомню, что iPhone в России официально начали продавать только с версии 3GS. До этого устройства в России тоже были, но их привозили "в чемоданах". "Серый" параллельный импорт – это не контрабанда, не нелегальный ввоз товаров", – пояснил Половников.
Россиянам стоит внимательно выбирать "серые" смартфоны в случае их появления на отечественном рынке, полагает он. Производители электроники обычно учитывают потребности потенциальных покупателей, оснащая свои изделия теми или иными функциями. Если гаджет изначально не был предназначен для экспорта в Россию, в нем могут отсутствовать привычные для местных потребителей приложения. Модификация смартфона, ориентированная на жителей другой страны, может оказаться неудобной в использовании, предупредил эксперт. По его мнению, лучше останавливать выбор на международных версиях устройств.
"Например, те же самые китайские смартфоны существует в разных версиях – локальная и международная. Китайская версия дешевле, но в ней все заточено на китайский язык, в ней есть ряд сервисов, наличия которых требует китайское правительство, например, экстренные оповещения. Ей можно пользоваться и даже можно включить там русский язык, но всегда лучше выбирать международную версию, которая обычно обозначается Global, чтобы избежать возможных неудобств", – посоветовал Половников.
Перед покупкой "серого" смартфона необходимо также проверить его на предмет блокировки полезных функций, предусмотренных в данной модификации. Если технику планировалось продать в другой стране, в России она может работать с ограничениями, продолжил эксперт. По крайней мере, с телевизорами подобное уже происходило, добавил он.
"То ли год, то ли два назад была большая проблема с "серыми" телевизорами Samsung, которые наши сограждане покупали в европейских странах, где они стоили дешевле. Компания дистанционно заблокировала все смарт-функции на таких телевизорах, потому что они предназначались для другого рынка, условно говоря, Финляндии. Компания вправе это сделать, потому что есть международные версии товаров и есть локализованные. Поэтому параллельный импорт несет определенные риски", – заключил Сергей Половников
в интервью радио Sputnik.