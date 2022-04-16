https://ria.ru/20220416/sk-1783867794.html

СК возбудил уголовное дело после нападения на россиян в Афинах

СК возбудил уголовное дело после нападения на россиян в Афинах - РИА Новости, 16.04.2022

СК возбудил уголовное дело после нападения на россиян в Афинах

Уголовное дело заведено после нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах, где пострадал ребенок, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:41

2022-04-16T11:41

2022-04-16T11:50

происшествия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено после нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах, где пострадал ребенок, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.О том, что группа украинцев во время автопробега "За мир! За Россию! За Грецию!" в Афинах напала на одну из машин и травмы руки получила семилетняя девочка, ранее сообщала РИА Новости мать ребенка Светлана."По факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.149 УК РФ, ст.116 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества)", - говорится в сообщении.По данным СК, 3 апреля 2022 года в Афинах проводился автопробег в поддержку специальной военной операции по защите Донбасса. В ходе этой акции неустановленные лица напали на автомобиль участников, в котором находились граждане России, в том числе несовершеннолетний ребенок с флагом в руках."Злоумышленники разбили стекла транспортного средства, вырвали флаг из рук ребенка, причинив телесные повреждения. В рамках уголовного дела следствием принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к ним", - добавляется в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/avtoprobeg-1783659320.html

https://ria.ru/20220409/avtoprobeg-1782717438.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии