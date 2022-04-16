https://ria.ru/20220416/shvetsiya-1783911062.html
В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины
В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины - РИА Новости, 16.04.2022
В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины
Полиция Швеции сообщила, что в шведском городе Ландскруна на юго-западе страны, где лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан должен был... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:45
2022-04-16T19:45
2022-04-16T20:01
в мире
швеция
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полиция Швеции сообщила, что в шведском городе Ландскруна на юго-западе страны, где лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан должен был провести свою акцию, вспыхнули беспорядки, пострадавших нет."В центр управления поступает несколько звонков о молодых людях, которые вытащили мусорные баки и автомобильные шины на Стенорсвеген (в городе Ландкруна - ред.) и подожгли их. Полиция уже на месте, и дополнительные силы уже в пути. Обновление: молодые люди устанавливают барьерные ограждения на дороге, автомобилям не дают проехать. Данных о пострадавших нет", - говорится в релизе шведских правоохранителей.По данным газеты Aftonbladet, в субботу днем полиция перенесла акцию Палудана в город Мальмё, которая должна была состояться в Ландскруне. Газета также сообщает, что в Ландскруне участники беспорядков бросают камни в полицейских.Издание сообщает, что в Мальмё, куда была перенесена акция Палудана, собралось от 30 до 50 человек. По меньшей мере три человека задержаны правоохранителями. По словам пресс-секретаря полиции Патрика Форсса, обстановка в Мальмё целиком контролируется стражами порядка.В пятницу телеканал SVT сообщал о пяти пострадавших сотрудниках полиции в результате беспорядков в городе Эребру, тогда несколько машин правоохранителей были подожжены. Пятничные беспорядки также произошли перед акцией Палудана.Ранее Расмус Палудан публично сжигал Коран и показывал изображения пророка Мухамеда, что строго запрещено по мусульманским обычаям. Беспорядки начались еще до прибытия Палудана на место акции.Расмус Палудан - адвокат и лидер ультраправой партии "Жесткий курс". Он требует запретить ислам на территории Дании, а также депортировать всех людей "незападного" происхождения, получивших убежище в стране.
https://ria.ru/20220415/nato-1783692228.html
https://ria.ru/20220414/nato-1783463565.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция
19:45 16.04.2022 (обновлено: 20:01 16.04.2022)
В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины
В шведской Ландскруне вспыхнули беспорядки перед акцией ультраправого политика Палудана
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полиция Швеции сообщила, что в шведском городе Ландскруна на юго-западе страны, где лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан должен был провести свою акцию, вспыхнули беспорядки, пострадавших нет.
"В центр управления поступает несколько звонков о молодых людях, которые вытащили мусорные баки и автомобильные шины на Стенорсвеген (в городе Ландкруна - ред.) и подожгли их. Полиция уже на месте, и дополнительные силы уже в пути. Обновление: молодые люди устанавливают барьерные ограждения на дороге, автомобилям не дают проехать. Данных о пострадавших нет", - говорится в релизе шведских правоохранителей.
По данным газеты Aftonbladet, в субботу днем полиция перенесла акцию Палудана в город Мальмё
, которая должна была состояться в Ландскруне. Газета также сообщает, что в Ландскруне участники беспорядков бросают камни в полицейских.
Издание сообщает, что в Мальмё, куда была перенесена акция Палудана, собралось от 30 до 50 человек. По меньшей мере три человека задержаны правоохранителями. По словам пресс-секретаря полиции Патрика Форсса, обстановка в Мальмё целиком контролируется стражами порядка.
В пятницу телеканал SVT сообщал о пяти пострадавших сотрудниках полиции в результате беспорядков в городе Эребру, тогда несколько машин правоохранителей были подожжены. Пятничные беспорядки также произошли перед акцией Палудана.
Ранее Расмус Палудан публично сжигал Коран и показывал изображения пророка Мухамеда, что строго запрещено по мусульманским обычаям. Беспорядки начались еще до прибытия Палудана на место акции.
Расмус Палудан - адвокат и лидер ультраправой партии "Жесткий курс". Он требует запретить ислам на территории Дании
, а также депортировать всех людей "незападного" происхождения, получивших убежище в стране.