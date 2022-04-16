https://ria.ru/20220416/shvetsiya-1783911062.html

В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины

В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины - РИА Новости, 16.04.2022

В Швеции на акции протеста перекрыли дорогу и сожгли шины

Полиция Швеции сообщила, что в шведском городе Ландскруна на юго-западе страны, где лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан должен был... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:45

2022-04-16T19:45

2022-04-16T20:01

в мире

швеция

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полиция Швеции сообщила, что в шведском городе Ландскруна на юго-западе страны, где лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан должен был провести свою акцию, вспыхнули беспорядки, пострадавших нет."В центр управления поступает несколько звонков о молодых людях, которые вытащили мусорные баки и автомобильные шины на Стенорсвеген (в городе Ландкруна - ред.) и подожгли их. Полиция уже на месте, и дополнительные силы уже в пути. Обновление: молодые люди устанавливают барьерные ограждения на дороге, автомобилям не дают проехать. Данных о пострадавших нет", - говорится в релизе шведских правоохранителей.По данным газеты Aftonbladet, в субботу днем полиция перенесла акцию Палудана в город Мальмё, которая должна была состояться в Ландскруне. Газета также сообщает, что в Ландскруне участники беспорядков бросают камни в полицейских.Издание сообщает, что в Мальмё, куда была перенесена акция Палудана, собралось от 30 до 50 человек. По меньшей мере три человека задержаны правоохранителями. По словам пресс-секретаря полиции Патрика Форсса, обстановка в Мальмё целиком контролируется стражами порядка.В пятницу телеканал SVT сообщал о пяти пострадавших сотрудниках полиции в результате беспорядков в городе Эребру, тогда несколько машин правоохранителей были подожжены. Пятничные беспорядки также произошли перед акцией Палудана.Ранее Расмус Палудан публично сжигал Коран и показывал изображения пророка Мухамеда, что строго запрещено по мусульманским обычаям. Беспорядки начались еще до прибытия Палудана на место акции.Расмус Палудан - адвокат и лидер ультраправой партии "Жесткий курс". Он требует запретить ислам на территории Дании, а также депортировать всех людей "незападного" происхождения, получивших убежище в стране.

https://ria.ru/20220415/nato-1783692228.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, швеция