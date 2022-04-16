https://ria.ru/20220416/shturm-1783845433.html

В ДНР рассказали о подземном городе, мешающем штурму завода "Азовсталь"

В ДНР рассказали о подземном городе, мешающем штурму завода "Азовсталь" - РИА Новости, 16.04.2022

В ДНР рассказали о подземном городе, мешающем штурму завода "Азовсталь"

Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть фактически подземный город, а отдельные здания рассчитаны на ядерный удар, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T03:21

2022-04-16T03:21

2022-04-16T12:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783653727_291:0:2779:1399_1920x0_80_0_0_f8565fcdadca99cf1325dce83600b963.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть фактически подземный город, а отдельные здания рассчитаны на ядерный удар, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин."Азовсталь" — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар", — рассказал он.Советник главы ДНР отметил, что "Азовсталь" обороняют тысячи человек с полным арсеналом вооружений, большим числом боеприпасов и серьезным парком бронетехники."Поэтому операция идет достаточно медленно, на первый взгляд, но, с другой стороны, надо понимать, что мы не можем рисковать живой силой, людьми. Поэтому постоянно идут артиллерийские дуэли на территории самого предприятия. И в любом случае враг будет разбит", — подчеркнул Гагин.При этом советник выразил уверенность, что украинские силовики не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов. По его словам, для этого ближайшей войсковой группировке придется преодолеть дистанцию примерно в сто километров."Эти почти сто километров — это поля, это степи с короткими пролесками, это открытая местность, и попытки деблокировать их прорывом — это до безумия смелое решение. Естественно, на марше подобные силы достаточно легко разбить на такой открытой местности. Тем более что небо сейчас в руках российской авиации", — пояснил Гагин.При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных районов. Среди прочих украинских частей сопротивление оказывает националистический полк "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ubiystva-1783809661.html

https://ria.ru/20220416/boeviki-1783845121.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ян Гагин: Площадь завода "Азовсталь" можно соизмерять с еще одним Мариуполем Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть фактически подземный город, а отдельные здания рассчитаны на ядерный удар, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. "Азовсталь" — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар", — рассказал он. Советник главы ДНР отметил, что "Азовсталь" обороняют тысячи человек с полным арсеналом вооружений, большим числом боеприпасов и серьезным парком бронетехники. 2022-04-16T03:21 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, мариуполь