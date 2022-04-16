https://ria.ru/20220416/shtraf-1783858623.html

Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз

Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз - РИА Новости, 16.04.2022

Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз

Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:52

2022-04-16T09:52

2022-04-16T11:49

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась с момента принятия первоначальной редакции КоАП, то есть на протяжении 20 лет, и составляла 100 рублей.Согласно подписанному закону, повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.Как отмечали ранее авторы инициативы, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как "трэйнсерфинг", "трэйнхопинг", "зацепинг". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, утверждают создатели закона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748233016.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин