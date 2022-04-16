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Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз
Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз - РИА Новости, 16.04.2022
Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз
Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:52
2022-04-16T09:52
2022-04-16T11:49
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась с момента принятия первоначальной редакции КоАП, то есть на протяжении 20 лет, и составляла 100 рублей.Согласно подписанному закону, повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.Как отмечали ранее авторы инициативы, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как "трэйнсерфинг", "трэйнхопинг", "зацепинг". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, утверждают создатели закона.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, владимир путин
09:52 16.04.2022 (обновлено: 11:49 16.04.2022)
Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз
Путин подписал закон об увеличении штрафов для зацеперов в 40 раз, до четырех тысяч рублей
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Максимальный размер штрафа за поездку на поезде с внешней стороны увеличен до четырех тысяч рублей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, документ опубликован
на официальном интернет-портале правовой информации.
Сумма штрафа за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте не менялась с момента принятия первоначальной редакции КоАП, то есть на протяжении 20 лет, и составляла 100 рублей.
Согласно подписанному закону, повышается денежное взыскание за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Теперь его размер составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
Как отмечали ранее авторы инициативы, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как "трэйнсерфинг", "трэйнхопинг", "зацепинг".
Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, утверждают создатели закона.