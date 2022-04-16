В Германии восприняли как оскорбление отказ Киева принять Штайнмайера

09:32 16.04.2022 (обновлено: 17:50 16.04.2022)
В Германии возмутились отказом Киева принять Штайнмайера
Глава ХДС Мерц назвал оскорблением отказ Киева принять президента Германии Штайнмайера
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стал "оскорблением с политическими и историческими предпосылками", заявил председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон", — пояснил он.
Вместе с тем политик раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца, чьи заявления, по его словам, идут вразрез с реальными действиями и способствуют росту недовольства в его окружении.
"Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России", — считает депутат.
13 апреля, 15:43Немцы призвали лишить Украину помощи из-за слов о Штайнмайере
По его мнению, Шольц уже давно должен был лично посетить Киев и внести ясность в вопрос поставки вооружений на Украину.
Ранее канцлер отверг обвинения в том, что Германия менее охотно поставляет оружие Украине, чем страны Восточной Европы, отметив, что Берлин и Киев вместе составили список вооружений, которые может предоставить немецкий ВПК.
Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на правительственные украинские круги, Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации газеты, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Президент Германии заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.
В свою очередь, заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев пригласит Штайнмайера, когда Берлин примет конкретные решения по эмбарго на поставки российской нефти, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине — в частности, предоставлению тяжелого вооружения.