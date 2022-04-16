https://ria.ru/20220416/shtaynmayer-1783857413.html

В Германии восприняли как оскорбление отказ Киева принять Штайнмайера

В Германии возмутились отказом Киева принять Штайнмайера - РИА Новости, 16.04.2022

В Германии восприняли как оскорбление отказ Киева принять Штайнмайера

Отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стал "оскорблением с политическими и историческими предпосылками", заявил... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:32

2022-04-16T09:32

2022-04-16T17:50

в мире

украина

олаф шольц

бундестаг германии

петер штайн

фридрих мерц

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отказ Киева принять с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера стал "оскорблением с политическими и историческими предпосылками", заявил председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Вместе с тем политик раскритиковал немецкого канцлера Олафа Шольца, чьи заявления, по его словам, идут вразрез с реальными действиями и способствуют росту недовольства в его окружении."Канцлера стали критиковать за нерешительность в его же рядах. Своим поведением он ставит под угрозу сплоченность всего международного сообщества по отношению к России", — считает депутат.По его мнению, Шольц уже давно должен был лично посетить Киев и внести ясность в вопрос поставки вооружений на Украину.Ранее канцлер отверг обвинения в том, что Германия менее охотно поставляет оружие Украине, чем страны Восточной Европы, отметив, что Берлин и Киев вместе составили список вооружений, которые может предоставить немецкий ВПК.Как сообщал таблоид Bild со ссылкой на правительственные украинские круги, Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации газеты, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Президент Германии заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным.В свою очередь, заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев пригласит Штайнмайера, когда Берлин примет конкретные решения по эмбарго на поставки российской нефти, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине — в частности, предоставлению тяжелого вооружения.

https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783343129.html

https://ria.ru/20220413/otkaz-1783345469.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, олаф шольц, бундестаг германии, петер штайн, фридрих мерц