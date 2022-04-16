https://ria.ru/20220416/scheta-1783879434.html

ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета

ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета - РИА Новости, 16.04.2022

ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета

Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:03

2022-04-16T14:03

2022-04-16T14:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России.Россиянам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка."Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках", - пояснил регулятор.ЦБ также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.

https://ria.ru/20220408/kurs-1782625438.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия