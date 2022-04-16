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ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета - РИА Новости, 16.04.2022
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ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета - РИА Новости, 16.04.2022
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета
Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:03
2022-04-16T14:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России.Россиянам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка."Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках", - пояснил регулятор.ЦБ также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
14:03 16.04.2022
 
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета

Центральный Банк разрешил россиянам зачислять рубли на счета в иностранных банках

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России.
Россиянам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 23:13
ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты
"Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках", - пояснил регулятор.
ЦБ также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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