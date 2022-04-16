https://ria.ru/20220416/scheta-1783879434.html
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета - РИА Новости, 16.04.2022
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета
Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:03
2022-04-16T14:03
2022-04-16T14:03
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_5c57009218dfa15c7715fbb14cb72105.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России.Россиянам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка."Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках", - пояснил регулятор.ЦБ также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.
https://ria.ru/20220408/kurs-1782625438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767711957_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37a2cd205ca3f08a23e2a4bb1d830052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ разрешил россиянам перечислять рубли на свои иностранные счета
Центральный Банк разрешил россиянам зачислять рубли на счета в иностранных банках
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ограничений на зачисление российскими резидентами средств в рублях на открытые в зарубежных банках счета нет, говорится в материалах Банка России.
Россиянам с 1 марта запрещено перечислять иностранную валюту на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка.
"Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках", - пояснил регулятор.
ЦБ
также отметил, что резидент имеет право впоследствии конвертировать эти рублевые средства в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет другого человека в иностранном банке.