https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783892647.html

Приложение ЮMoney пропало из Google Play

Приложение ЮMoney пропало из Google Play - РИА Новости, 16.04.2022

Приложение ЮMoney пропало из Google Play

Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:08

2022-04-16T16:08

2022-04-16T16:08

технологии

google

google android

telegram (приложение)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания."Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney.Уточняется, что пользовали Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play."Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны", - сообщает компания.В ЮMoney также уточнили, что если приложение для Android не установлено, скачать его можно на официальном сайте компании. "Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта", - отметили в компании.

https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255330.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, google, google android, telegram (приложение), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии