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Приложение ЮMoney пропало из Google Play - РИА Новости, 16.04.2022
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Приложение ЮMoney пропало из Google Play
Приложение ЮMoney пропало из Google Play - РИА Новости, 16.04.2022
Приложение ЮMoney пропало из Google Play
Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:08
2022-04-16T16:08
технологии
google
google android
telegram (приложение)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания."Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney.Уточняется, что пользовали Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play."Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны", - сообщает компания.В ЮMoney также уточнили, что если приложение для Android не установлено, скачать его можно на официальном сайте компании. "Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта", - отметили в компании.
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РИА Новости
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технологии, google, google android, telegram (приложение), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:08 16.04.2022
 
Приложение ЮMoney пропало из Google Play

Приложение ЮMoney пропало из Google Play

© Depositphotos / postmodernstudioGoogle Play
Google Play - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Depositphotos / postmodernstudio
Google Play
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания.
"Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney.
Уточняется, что пользовали Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play.
"Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны", - сообщает компания.
В ЮMoney также уточнили, что если приложение для Android не установлено, скачать его можно на официальном сайте компании. "Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта", - отметили в компании.
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