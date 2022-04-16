https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783892647.html
Приложение ЮMoney пропало из Google Play
Приложение ЮMoney пропало из Google Play - РИА Новости, 16.04.2022
Приложение ЮMoney пропало из Google Play
Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:08
2022-04-16T16:08
2022-04-16T16:08
технологии
google
google android
telegram (приложение)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney пропало из Google Play, при этом уже установленные приложения продолжают работать, сообщает компания."Приложение ЮMoney исчезло из Google Play: причин для волнения нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЮMoney.Уточняется, что пользовали Android не могут скачать и обновить мобильное приложение в Google Play."Не удаляйте уже установленное приложение — оно работает как обычно, все операции доступны", - сообщает компания.В ЮMoney также уточнили, что если приложение для Android не установлено, скачать его можно на официальном сайте компании. "Также все возможности ЮMoney по-прежнему доступны в веб- и в мобильной версии сайта", - отметили в компании.
https://ria.ru/20220413/sberbank-1783255330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, google, google android, telegram (приложение), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Приложение ЮMoney пропало из Google Play
Приложение ЮMoney пропало из Google Play