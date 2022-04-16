https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783880793.html

В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта

В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта - РИА Новости, 16.04.2022

В Минобороны Эстонии признали, что санкции против России не дали эффекта

Экономические санкции против России пока не дали эффекта, заявил глава минобороны Эстонии Калле Лаанет, назвав возможности для их ужесточения. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:13

2022-04-16T14:13

2022-04-16T14:13

в мире

владимир путин

россия

украина

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евросоюз

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Экономические санкции против России пока не дали эффекта, заявил глава минобороны Эстонии Калле Лаанет, назвав возможности для их ужесточения."Нужно время, чтобы санкции подействовали. Пока что прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий. Но у нас еще есть возможности еще больше ужесточить санкции, например бойкотировать нефть и газ", - заявил министр в интервью газете Handelsblatt, высказав мнение, что этим импортом Европа "финансирует" российскую спецоперацию на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783876363.html

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украина

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Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, украина, европа, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии