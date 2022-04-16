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Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты - РИА Новости, 16.04.2022
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Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты - РИА Новости, 16.04.2022
Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:21
2022-04-16T11:27
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
киев
евросоюз
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.Накануне о подобных мерах в отношении российских судов объявили в Бельгии.Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220413/porty-1783411583.html
россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:21 16.04.2022 (обновлено: 11:27 16.04.2022)
 
Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Румыния с 17 апреля запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Flickr / miss_unafraid
Флаг Румынии
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.
Накануне о подобных мерах в отношении российских судов объявили в Бельгии.
"С 00.00 часов (совпадает с мск) 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.
Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
Порт на Чукотке - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 20:50
Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов
 
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