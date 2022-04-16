https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783866308.html

Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты - РИА Новости, 16.04.2022

Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты

Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T11:21

2022-04-16T11:21

2022-04-16T11:27

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

киев

евросоюз

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.Накануне о подобных мерах в отношении российских судов объявили в Бельгии.Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.

https://ria.ru/20220413/porty-1783411583.html

россия

луганская народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии