11:21 16.04.2022 (обновлено: 11:27 16.04.2022)
Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
Румыния с 17 апреля запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
Флаг Румынии
КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Власти Румынии приняли решение с 17 апреля запретить судам под российским флагом заходить в румынские порты, сообщила пресс-служба Румынской морской администрации.
Накануне о подобных мерах в отношении российских судов объявили в Бельгии.
"С 00.00 часов (совпадает с мск) 17 апреля 2022 года запрещается заход в румынские порты любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.
Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.
Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, сельхозпродукцию, удобрения, ядерное топливо и оборудование для АЭС, уголь и другие виды ископаемого топлива.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции.
13 апреля, 20:50Два порта на Чукотке закрыли для захода иностранных судов