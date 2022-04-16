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В США признали работу с банками в Армении по антироссийским санкциям - РИА Новости, 16.04.2022
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В США признали работу с банками в Армении по антироссийским санкциям
В США признали работу с банками в Армении по антироссийским санкциям - РИА Новости, 16.04.2022
В США признали работу с банками в Армении по антироссийским санкциям
Посольство США в Ереване признало, что работает с банковским сектором Армении по теме антироссийских санкций, пишет газета "Грапарак" ("Площадь"), ссылаясь на... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T11:16
2022-04-16T11:16
экономика
сша
россия
армения
санкции
евросоюз
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ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Посольство США в Ереване признало, что работает с банковским сектором Армении по теме антироссийских санкций, пишет газета "Грапарак" ("Площадь"), ссылаясь на полученный письменный ответ диппредставительства.Газета ранее направила посольству запрос, попросив ответить, провела ли глава дипмиссии Линн Трейси примерно месяц назад в здании Центробанка встречу с руководителями армянских банков, во время которой потребовала "не пытаться обойти западные санкции", помогая гражданам России. Издание отмечает, что посольство в своем письменном ответе по сути подтвердило эту информацию."США ценят приверженность Армении соблюдению международных санкций и поддерживают регулярные связи с представителями банковского сектора Армении вокруг этого вопроса", - говорится в письменном ответе посольства, текст которого размещен на сайте газеты.В документе отмечается, что это "высокая цена для тех, кто поддерживает" российскую спецоперацию на Украине, но "не преследующая цель наказывать рядовых российских граждан".Ранее в Центробанке Армении, говоря о возможности и процедурах открытия россиянами счетов в банках республики, заявили РИА Новости, что законодательство не запрещает нерезидентам открывать и вести счета, но сделки должны соответствовать установленным требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, банковские сделки не могут преследовать цель обойти налоговые законы или установленные санкции и должны соответствовать законодательным требованиям тех стран, с которыми или валютой которых они выполняются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220401/parallel-1781153235.html
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экономика, сша, россия, армения, санкции, евросоюз
11:16 16.04.2022
 
В США признали работу с банками в Армении по антироссийским санкциям

"Грапарак": посольство США признало работу с банками в Армении по антироссийским санкциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Посольство США в Ереване признало, что работает с банковским сектором Армении по теме антироссийских санкций, пишет газета "Грапарак" ("Площадь"), ссылаясь на полученный письменный ответ диппредставительства.
Газета ранее направила посольству запрос, попросив ответить, провела ли глава дипмиссии Линн Трейси примерно месяц назад в здании Центробанка встречу с руководителями армянских банков, во время которой потребовала "не пытаться обойти западные санкции", помогая гражданам России. Издание отмечает, что посольство в своем письменном ответе по сути подтвердило эту информацию.
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"США ценят приверженность Армении соблюдению международных санкций и поддерживают регулярные связи с представителями банковского сектора Армении вокруг этого вопроса", - говорится в письменном ответе посольства, текст которого размещен на сайте газеты.
В документе отмечается, что это "высокая цена для тех, кто поддерживает" российскую спецоперацию на Украине, но "не преследующая цель наказывать рядовых российских граждан".
Ранее в Центробанке Армении, говоря о возможности и процедурах открытия россиянами счетов в банках республики, заявили РИА Новости, что законодательство не запрещает нерезидентам открывать и вести счета, но сделки должны соответствовать установленным требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, банковские сделки не могут преследовать цель обойти налоговые законы или установленные санкции и должны соответствовать законодательным требованиям тех стран, с которыми или валютой которых они выполняются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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