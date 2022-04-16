https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783770722.html

Блокады не будет: как отрезанный от России Калининград переживает санкции

Блокады не будет: как отрезанный от России Калининград переживает санкции - РИА Новости, 16.04.2022

Блокады не будет: как отрезанный от России Калининград переживает санкции

Калининградская область в уникальном положении: нет сухопутной границы с Россией, соседние Польша и Литва могут полностью отрезать регион от "материка". И хотя... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:00

2022-04-16T08:08

экономика

калининградская область

россия

советск

hyundai genesis

kia rio

bmw (автомобиль)

санкции

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Калининградская область в уникальном положении: нет сухопутной границы с Россией, соседние Польша и Литва могут полностью отрезать регион от "материка". И хотя многие предсказывали экономическую блокаду, пока тут нет даже продуктового ажиотажа. Правда, с логистикой действительно очень непросто. Другая проблема — уход западных компаний, тысячи людей могут потерять работу, а бюджет недосчитается крупных поступлений.Остров спокойствияНа прилавках хватает всего, хотя местные, конечно, отмечают повышение цен. Подорожала, например, килька в томате, отмечает Светлана Дианкина из Янтарного. Оказалось, что только масло и сама рыбка в банке российские, а пасту везут откуда-то из Индии. "Европейских товаров заметно меньше. Но дефицит, похоже, нам не грозит. А вот, например, лететь в Минск и Москву теперь в два-три раза дороже. И есть подозрение, что пока мы держимся за счет старых запасов", — считает собеседница РИА Новости.Большинство к происходящему относятся довольно спокойно, кто-то думает, как извлечь выгоду в новых условиях, другие размышляют, стоит ли уезжать. "Но, например, сахар в Калининграде не пропадал. У нас до сих пор не понимают, кому он мог понадобиться в остальной России в таких количествах. Подорожали овощи и фрукты, но так каждый год в марте, потом дешевеют. Просто сейчас люди видят цены, вспоминают о политической ситуации в мире и начинают нервничать", — рассуждает жительница Калининграда Юлия Стародворская.По ее словам, ожидание пятого пакета санкций Евросоюза, который мог заблокировать область, было более неприятным, чем сами санкции. На ее компании, завязанной на поставках товаров из Евросоюза, это никак не отразится, потому что вся логистика — на польских и литовских партнерах, а те как ездили в Калининград, так и ездят. "Мы привыкли жить в окружении стран Евросоюза. Свободы перемещений лишились еще в пандемию, поэтому катастрофы не ощущаем, — говорит Юлия. — И ненависти к нам — тоже. В Калининграде много поляков, латышей и литовцев — никаких конфликтов. Куча машин с иностранными номерами".Перелет с "материка" — дольше и дорожеС 16 апреля для российских и белорусских перевозчиков ЕС закрыт. Исключение сделали для почты, фармацевтики, гуманитарных грузов, некоторых сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе пшеницы и удобрений. Освободившийся транспорт перенаправят либо на внутренние маршруты, либо на транзит из России в Калининград и обратно. Благо санкции его не перекрыли. Проблема в том, что до этого российские перевозчики доставляли часть сырья для калининградских предприятий, например, из Польши. Отныне у них такой возможности нет. К слову, почти треть импорта в Калининградскую область в прошлые годы приходилась на ЕС.Автомобильный грузопоток — лишь седьмая часть общего транзита. Поэтому, даже если его полностью перекроют, можно направить грузы морем или по железной дороге. На линии Усть-Луга — Балтийск курсируют паромы "Амбал", "Балтийск", "Маршал Рокоссовский". Вскоре добавится еще один. "Авиаперелеты увеличились на 40 минут, железнодорожные перевозки вообще не пострадали. Конечно, нужны субсидии на логистику от федерального центра, но в целом, если бы не паника, удержать цены в магазинах было вполне реально", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков.Предприниматель Дмитрий Блинов, торгующий жалюзи и шаттерсами, настроен тоже оптимистично. Правда, пока каждый день приносит ему сложности. "Поляки как будто специально тянут время, чтобы не отдать нам даже то, что уже давно куплено, — объясняет он. — Мы стараемся вывозить товары при помощи граждан Польши и Литвы, постоянно проживающих в Калининграде. Но очереди на таможне очень большие, не справляемся".До сих пор его компания доставляла комплектующие из Китая в Польшу, там собирала конечный продукт и отправляла в Калининград. Теперь же поляки требуют от Блинова по любому поводу предоставлять самую полную документацию на все случаи жизни и письменно гарантировать, что его жалюзи не используют в военных целях."Думаю, они и своим автомобильным перевозчикам запретят к нам ездить. Останутся только поезда. Польские пограничники уже сейчас ведут себя как бандиты. Например, заставляют выгружать всю фуру для обыска, хотя у них есть рентгеновское оборудование. Требуют доказать, что мы не прячем польские автоматы, хотя зачем они нам?" — удивляется предприниматель.В перспективе он собирается возить грузы из Китая по российским железным дорогам. Но в контейнере около 60 "кубов", а ему нужно максимум 20 на месяц, поэтому надо договориться с другими калининградскими бизнесменами о совместной аренде. При этом из продуктовой линейки компании исчезнут европейские комплектующие, а расходы на транспортировку достигнут ста процентов стоимости груза вместо прежних двадцати.А вот с точки зрения туристического потенциала в области изменилось немногое. Цены на авиабилеты выросли в два-три раза с прежних пяти-шести тысяч рублей, но можно добраться на поезде (не забыв загранпаспорт). Что касается любителей автомобильных путешествий, для них проезд и раньше был закрыт из-за коронавируса."Многие туристы переживают, но с транспортом никаких проблем. В Калининградской области все тихо и спокойно, если же кто-то сильно волнуется из-за международной ситуации — мы надежно защищены военной базой", — сказала РИА Новости глава калининградского объединения "Индустрия гостеприимства" Ольга Тесленко.По предварительным оценкам, в санаторно-курортной зоне отдыхающих будет столько же, сколько и в 2021-м. Агротуризм на летний период забронирован почти полностью. "Аэропорты на юге России закрыты, и это может привлечь людей в Калининград, кроме того, мы продвигаем европейский образ города. Большинство туристов не смогут побывать в Евросоюзе, но у нас не хуже", — отмечает собеседница РИА Новости."Никто не хотел уходить"С уходом международных компаний все гораздо серьезнее. Одно из крупнейших местных предприятий — "Автотор" с персоналом в три с половиной тысячи человек. В 2020-м компания обеспечила пятую часть налоговых доходов области.Тут собирали BMW, Hyundai и Kia. Причем немцам так нравилось, что в 2021-м концерн даже отказался от строительства собственного завода в другом российском регионе в пользу расширения производства в Калининграде. Однако 1 марта в BMW заявили, что прекращают сборку и поставки в Россию.Hyundai (Kia — дочерняя компания) не отказалась от сотрудничества и даже продолжает поставлять комплектующие. Однако суда с деталями идут в польский город Гданьск, и забрать их оттуда не получается. Направиться сразу в российские порты нельзя, потому что Балтийское море слишком мелкое. Европейцы не желают помогать, а российские компании в ЕС больше не пускают.Комментируя ситуацию, глава "Автотора" Владимир Щербаков заявил: "Пережили девяностые — переживем и двадцатые". В компании РИА Новости уточнили, что деталей на складах хватит до конца апреля. Что дальше — неизвестно. Планировали при поддержке Hyundai и Kia запустить локализованное производство электромобилей. Первые двести машин должны были сойти с конвейера в 2023-м, в продаже их ожидали бы в августе 2024-го. Все это, понятно, тоже под вопросом.Еще один промышленный гигант, литовский холдинг "Вичюнай", покинет Россию в течение четырех месяцев, инвестиции остановили еще 7 марта. Пока завод работает — на сырье, приобретенном до 24 февраля. Ведутся переговоры о продаже бизнеса. "Вичюнай" создал полторы тысячи рабочих мест и выпускал три тысячи видов рыбной продукции, в том числе под брендом Vici.Сейчас такие сложности везде, подчеркивает бизнес-омбудсмен по Калининградской области Светлана Нижегородова. "Российский менеджмент "Вичюная" говорил, что никто не хотел уходить. Их завод — одна из самых долгосрочных инвестиций в Калининградскую область, это градообразующее предприятие в Советске — втором по численности в регионе. Надеюсь, предприятие не закроют — найдут возможность переоформить бизнес или продать его россиянам. Иначе последствия будут тяжелыми", — объяснила она в беседе с РИА Новости.Другому крупному работодателю, сельскохозяйственному холдингу "Содружество", тоже непросто. Но ограничения пока обходят его стороной — какие бы санкции ни вводил Запад, продовольствие людям нужно всегда.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

https://ria.ru/20220403/tovary-1781283969.html

калининградская область

россия

советск

китай

калининград

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экономика, калининградская область, россия, советск, hyundai genesis, kia rio, bmw (автомобиль), санкции, евросоюз, китай, калининград, туризм