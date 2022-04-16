https://ria.ru/20220416/samolet-1783914498.html
ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия
ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия - РИА Новости, 16.04.2022
ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия
ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:29
2022-04-16T20:29
2022-04-16T21:29
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. ПВО сбила украинский военно-транспортный самолет, загруженный крупной партией западной военной техники, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами", — сказал он.Помимо этого, над населенными пунктами Лозовая и Веселая сбиты два украинских беспилотника.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783914274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, одесса, ситуация в днр и лнр, россия
20:29 16.04.2022 (обновлено: 21:29 16.04.2022)
ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия
ВС России сбили украинский самолет с крупной партией западного оружия в районе Одессы