https://ria.ru/20220416/razvedka-1783841030.html

СМИ: слова Байдена о "геноциде" на Украине не подтверждаются разведкой США

СМИ: слова Байдена о "геноциде" на Украине не подтверждаются разведкой США - РИА Новости, 16.04.2022

СМИ: слова Байдена о "геноциде" на Украине не подтверждаются разведкой США

Высказывания президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T00:44

2022-04-16T00:44

2022-04-16T09:48

в мире

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780604184_374:63:2735:1391_1920x0_80_0_0_dad3f9b921f6fc0dcf647ff589c6a67d.jpg

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Высказывания президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации, передает телеканал NBC News.Байден во вторник дважды назвал действия российских войск на Украине "геноцидом". В Белом дом позднее пояснили, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах и мнение о том, что российский лидер Владимир Путин "пытается стереть саму идею быть украинцем". В Кремле в ответ заявили, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации".NBC News цитирует не названных по имени и должности чиновников, которые говорят, что доклады разведки о ситуации на Украине "не поддерживают" определения геноцида.Двое сотрудников госдепартамента заявили, что высказывания Байдена затрудняют их работу над вынесением непредвзятых юридических оценок происходящего в зоне конфликта."Вопрос, когда квалифицировать действия России на Украине как "геноцид", особенно юридический порог этого, обсуждались в Белом доме с тех пор, как появились кадры массовых захоронений, пыток и убийств гражданского населения в Буче, говорят люди, знакомые с дискуссией. Байден с недавних пор стал в частном порядке обозначать свои взгляды, и в Белом доме не удивились тому, что он назвал происходящее на Украине "геноцидом", но опешили от того, что он сделал это настолько свободно в речи об инфляции в штате Айова", — сообщил телеканал.Россия категорически отвергает обвинения в причастности своих силовых структур к событиям в киевском предместье Буча, называя их "очередной провокацией".Байден не впервые позволил себе эмоциональные высказывания. В конце марта в рамках визита в Варшаву Байден, говоря о Путине, выступил с утверждением, что российский лидер "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что Байден не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что не Байдену, а народу России решать, кто будет руководить государством.Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил главу Белого дома, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот что я думаю", — ответил Байден. До этого он дважды заявил, что считает президента России "военным преступником".Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая сбросила атомные бомбы на "страну, которая уже была повержена". Глава МИД Сергей Лавров заявил, что такие слова Байдена о Путине говорят о том, что у многих американских политиков "не все хорошо" с совестью. Российский министр напомнил о военных интервенциях со стороны США против бывшей Югославии, Ирака, Ливии, указав, что сотни и сотни тысяч погибших стали результатом того, что в Америке называли "борьбой за продвижение демократии".Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя призыв Байдена организовать трибунал по Украине, посоветовала Вашингтону начать с разбирательств по "бомбардировкам Югославии и оккупации Ирака". Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий напомнил, что Байден — "один из авторов резолюции с призывом начать бомбардировки Югославии", отметив, что, еще будучи сенатором, тот "практически бравировал тем, что предлагал бомбить Белград".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/provokatsii-1783252395.html

https://ria.ru/20220415/provokatsiya-1783825022.html

https://ria.ru/20220415/pytki-1783832026.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, сша