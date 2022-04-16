https://ria.ru/20220416/rasplata-1783846527.html

В Китае рассказали, кто расплачивается за антироссийские санкции

В Китае рассказали, кто расплачивается за антироссийские санкции - РИА Новости, 16.04.2022

В Китае рассказали, кто расплачивается за антироссийские санкции

Необдуманные экономические санкции против России – очередная американская геополитическая авантюра, за которую придется расплачиваться всему миру, говорится в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T04:51

2022-04-16T04:51

2022-04-16T07:21

в мире

украина

россия

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Необдуманные экономические санкции против России – очередная американская геополитическая авантюра, за которую придется расплачиваться всему миру, говорится в статье государственной китайской газеты Global Times.Как отмечает издание, последние данные по инфляции в мире недвусмысленно указывают на то, что это является последствием кризиса на Украине и экономических санкций западных стран. "По общему признанию, причиной резкой инфляции во всем мире стало множество факторов, и один из главных – это пандемия COVID-19", - говорится в материале.Однако, как указывает Global Times, не может быть сомнений в том, что глобальную инфляцию усугубил стремительный рост цен на энергоресурсы и сырье, движущей силой которого стал украинский кризис и "необдуманные экономические санкции Запада против России, вводимые под руководством США".По мнению журналистов издания, обвинения США в адрес других стран в вопросе инфляции являются неудачной попыткой переложить вину "с больной головы на здоровую и зловещим заговором", цель которого – скрыть собственные неудачи, капитуляцию перед вирусом и огромные издержки от экономических санкций против Москвы."В момент, когда глобальные цепочки поставок еще не в полной мере восстановились после пандемии, ситуация на Украине и антироссийские санкции усугубляют перебои со снабжением. Мы наблюдаем дефицит энергоресурсов, сырья и продовольствия, а страны мира в этих условиях несут основное бремя нагрузки от геополитических авантюр США", - подчеркивает Global Times.Санкции Запада, помимо этого, серьезно вредят интересам развивающихся стран, которые не защищены от высокой инфляции в сфере импорта продовольствия и прочих товаров первой необходимости, отмечает издание. Так, многие из них уже столкнулись с серьезными экономическими проблемами, а спровоцированный санкциями Запада рост цен только усугубляет возникшие трудности."Картина складывается мрачная, и в таких условиях остается надеяться, что Запад не станет обвинять других, а сосредоточит усилия на решении все более многочисленных экономических проблем, чреватых серьезными глобальными последствиями. А что касается развивающегося мира, то ему нужны скоординированные усилия по совместному сохранению свободной мировой торговли и экономической глобализации", - резюмируют журналисты.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220414/sanktsii-1783440299.html

https://ria.ru/20220413/putin-1783294787.html

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в мире, украина, россия, сша, евросоюз, санкции в отношении россии