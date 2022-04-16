https://ria.ru/20220416/putin-1783878463.html

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.04.2022

Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию вокруг... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:53

2022-04-16T13:53

2022-04-16T15:09

в мире

владимир путин

саудовская аравия

опек

россия

йемен

украина

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом... Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене", - говорится в сообщении.В ходе состоявшегося телефонного разговора стороны дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", сообщает пресс-служба Кремля."Дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.Добавляется, в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области."Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html

саудовская аравия

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, владимир путин, саудовская аравия, опек, россия, йемен, украина