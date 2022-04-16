13:53 16.04.2022 (обновлено: 15:09 16.04.2022)
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Украину, Йемен и дела ОПЕК+
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом... Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене", - говорится в сообщении.
В ходе состоявшегося телефонного разговора стороны дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", сообщает пресс-служба Кремля.
"Дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
Добавляется, в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - отмечается в сообщении.