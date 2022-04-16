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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.04.2022
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Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии - РИА Новости, 16.04.2022
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию вокруг... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:53
2022-04-16T15:09
в мире
владимир путин
саудовская аравия
опек
россия
йемен
украина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом... Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене", - говорится в сообщении.В ходе состоявшегося телефонного разговора стороны дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", сообщает пресс-служба Кремля."Дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.Добавляется, в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области."Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html
саудовская аравия
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в мире, владимир путин, саудовская аравия, опек, россия, йемен, украина
13:53 16.04.2022 (обновлено: 15:09 16.04.2022)
 
Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Украину, Йемен и дела ОПЕК+

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом... Проведен обмен мнениями по некоторым темам международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины и урегулирование в Йемене", - говорится в сообщении.
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В ходе состоявшегося телефонного разговора стороны дали положительную оценку совместной работе в формате "ОПЕК плюс", сообщает пресс-служба Кремля.
"Дана положительная оценка совместной работе в формате "ОПЕК плюс", направленной на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка", - говорится в сообщении.
Добавляется, в ходе разговора были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической области.
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей между Россией и Саудовской Аравией", - отмечается в сообщении.
 
В миреВладимир ПутинСаудовская АравияОПЕКРоссияЙеменУкраина
 
 
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