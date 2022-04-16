Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России

Фотоконкурс РГО: опубликованы самые яркие и необычные снимки диких птиц в России
Алена Газукина назвала сделанный в Краснодарском крае снимок "Семейная трапеза". Там чомги, которых называют большими поганками за отвратительный вкус мяса, кормят детеныша.
Алена Газукина назвала сделанный в Краснодарском крае снимок "Семейная трапеза". Там чомги, которых называют большими поганками за отвратительный вкус мяса, кормят детеныша.
В Ботаническом саду в Москве мелкая сова — воробьиный сыч — поймала полевую мышь. "Прямо как дама с собачкой", — смеется автор кадра Валерий Субачев.
В Ботаническом саду в Москве мелкая сова — воробьиный сыч — поймала полевую мышь. "Прямо как дама с собачкой", — смеется автор кадра Валерий Субачев.
В Псковской области, в Изборске, фотограф Владислав Соколовский сделал снимок, который назвал "Утро на Лебедином озере".
В Псковской области, в Изборске, фотограф Владислав Соколовский сделал снимок, который назвал "Утро на Лебедином озере".
Зимородок поймал трехиглую колюшку, а потом выплюнул ее. "Неудачный улов", — отметил Валерий Притченко, запечатлевший пернатого рыбака в Калининградской области.
Зимородок поймал трехиглую колюшку, а потом выплюнул ее. "Неудачный улов", — отметил Валерий Притченко, запечатлевший пернатого рыбака в Калининградской области.
Мелкий кулик в Подмосковье оправдывает свое второе имя — грязовик, отмечает автор фото Андрей Киселев.
Мелкий кулик в Подмосковье оправдывает свое второе имя — грязовик, отмечает автор фото Андрей Киселев.
Денис Будьков на Камчатке сфотографировал рассматривающего лед белоплечего орлана —крупную птицу семейства ястребиных.
Денис Будьков на Камчатке сфотографировал рассматривающего лед белоплечего орлана —крупную птицу семейства ястребиных.
В объектив Евгения Бочкарева попал щегол, присевший пообедать семенами чертополоха. Кадр сделан в Челябинской области.
В объектив Евгения Бочкарева попал щегол, присевший пообедать семенами чертополоха. Кадр сделан в Челябинской области.
Обыкновенная крачка (один из видов чаек) отдыхает после рыбалки: сушит крылья и потягивается. Птицу Константин Дронов снял в Москве, в нацпарке "Лосиный остров".
Обыкновенная крачка (один из видов чаек) отдыхает после рыбалки: сушит крылья и потягивается. Птицу Константин Дронов снял в Москве, в нацпарке "Лосиный остров".
"Щур — невероятно красивая птица", — говорит Марина Мочалова. В ее фотообъектив попал самец, в оперении которого чередуются желтые и красноватые оттенки.
"Щур — невероятно красивая птица", — говорит Марина Мочалова. В ее фотообъектив попал самец, в оперении которого чередуются желтые и красноватые оттенки.
На озере Курлады в Челябинской области Олег Богданов запечатлел купание кудрявого пеликана.
На озере Курлады в Челябинской области Олег Богданов запечатлел купание кудрявого пеликана.
За яркий окрас Юрий Парфенов окрестил обитающих на Камчатке ипаток "Северными попугаями". И ведь правда похожи!
За яркий окрас Юрий Парфенов окрестил обитающих на Камчатке ипаток "Северными попугаями". И ведь правда похожи!
"Попробуй найди!" — так назвал свой снимок фотограф Олег Першин. В Москве он поймал в объектив воробьиного сыча. Длина тела этой птички – менее 20 сантиметров.
"Попробуй найди!" — так назвал свой снимок фотограф Олег Першин. В Москве он поймал в объектив воробьиного сыча. Длина тела этой птички – менее 20 сантиметров.