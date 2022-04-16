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Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России - РИА Новости, 16.04.2022
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Туризм
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Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России
Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России - РИА Новости, 16.04.2022
Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России
Авторы фотографий дикой природы прислали много работ на конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Имена победителей объявят в... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T06:04
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туризм
туризм
москва
русское географическое общество
челябинская область
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы прислали много работ на конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Имена победителей объявят в июне, а пока публикуем часть ярких кадров в номинации "Птицы".
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06:04 16.04.2022
 
Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России

Фотоконкурс РГО: опубликованы самые яркие и необычные снимки диких птиц в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы прислали много работ на конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Имена победителей объявят в июне, а пока публикуем часть ярких кадров в номинации "Птицы".
© Фото : Предоставлено РГО/Алена Газукина

Алена Газукина назвала сделанный в Краснодарском крае снимок "Семейная трапеза". Там чомги, которых называют большими поганками за отвратительный вкус мяса, кормят детеныша.

Работа фотографа Алены Газукиной Семейная трапеза
1 из 12

Алена Газукина назвала сделанный в Краснодарском крае снимок "Семейная трапеза". Там чомги, которых называют большими поганками за отвратительный вкус мяса, кормят детеныша.

© Фото : Предоставлено РГО/Алена Газукина
© Фото : Предоставлено РГО/ Валерий Субачев

В Ботаническом саду в Москве мелкая сова — воробьиный сыч — поймала полевую мышь. "Прямо как дама с собачкой", — смеется автор кадра Валерий Субачев.

Работа фотографа  Валерия Субачева Дама с собачкой
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В Ботаническом саду в Москве мелкая сова — воробьиный сыч — поймала полевую мышь. "Прямо как дама с собачкой", — смеется автор кадра Валерий Субачев.

© Фото : Предоставлено РГО/ Валерий Субачев
© Фото : Предоставлено РГО/ Владислав Соколовский

В Псковской области, в Изборске, фотограф Владислав Соколовский сделал снимок, который назвал "Утро на Лебедином озере".

Работа фотографа  Владислава Соколовского Утро на Лебедином озере
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В Псковской области, в Изборске, фотограф Владислав Соколовский сделал снимок, который назвал "Утро на Лебедином озере".

© Фото : Предоставлено РГО/ Владислав Соколовский
© Фото : Предоставлено РГО/Валерий Притченко

Зимородок поймал трехиглую колюшку, а потом выплюнул ее. "Неудачный улов", — отметил Валерий Притченко, запечатлевший пернатого рыбака в Калининградской области.

Работа фотографа Валерия Притченко Неудачный улов
4 из 12

Зимородок поймал трехиглую колюшку, а потом выплюнул ее. "Неудачный улов", — отметил Валерий Притченко, запечатлевший пернатого рыбака в Калининградской области.

© Фото : Предоставлено РГО/Валерий Притченко
© Фото : Предоставлено РГО/Андрей Киселев

Мелкий кулик в Подмосковье оправдывает свое второе имя — грязовик, отмечает автор фото Андрей Киселев.

Работа фотографа Андрея Киселева Грязовик
5 из 12

Мелкий кулик в Подмосковье оправдывает свое второе имя — грязовик, отмечает автор фото Андрей Киселев.

© Фото : Предоставлено РГО/Андрей Киселев
© Фото : Предоставлено РГО/Денис Будьков

Денис Будьков на Камчатке сфотографировал рассматривающего лед белоплечего орлана —крупную птицу семейства ястребиных.

Работа фотографа Дениса Будькова Зеркало
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Денис Будьков на Камчатке сфотографировал рассматривающего лед белоплечего орлана —крупную птицу семейства ястребиных.

© Фото : Предоставлено РГО/Денис Будьков
© Фото : Предоставлено РГО/ Евгений Бочкарев

В объектив Евгения Бочкарева попал щегол, присевший пообедать семенами чертополоха. Кадр сделан в Челябинской области.

Работа фотографа  Евгения Бочкарева Щегол
7 из 12

В объектив Евгения Бочкарева попал щегол, присевший пообедать семенами чертополоха. Кадр сделан в Челябинской области.

© Фото : Предоставлено РГО/ Евгений Бочкарев
© Фото : Предоставлено РГО/ Константин Дронов

Обыкновенная крачка (один из видов чаек) отдыхает после рыбалки: сушит крылья и потягивается. Птицу Константин Дронов снял в Москве, в нацпарке "Лосиный остров".

Работа фотографа Константина Дронова Архангел
8 из 12

Обыкновенная крачка (один из видов чаек) отдыхает после рыбалки: сушит крылья и потягивается. Птицу Константин Дронов снял в Москве, в нацпарке "Лосиный остров".

© Фото : Предоставлено РГО/ Константин Дронов
© Фото : Предоставлено РГО/Марина Мочалова

"Щур — невероятно красивая птица", — говорит Марина Мочалова. В ее фотообъектив попал самец, в оперении которого чередуются желтые и красноватые оттенки.

Работа фотографа Марины Мочаловой Щур - красивая птица
9 из 12

"Щур — невероятно красивая птица", — говорит Марина Мочалова. В ее фотообъектив попал самец, в оперении которого чередуются желтые и красноватые оттенки.

© Фото : Предоставлено РГО/Марина Мочалова
© Фото : Предоставлено РГО/Олег Богданов

На озере Курлады в Челябинской области Олег Богданов запечатлел купание кудрявого пеликана.

Работа фотографа  Олега Богданова Рассыпая брызги
10 из 12

На озере Курлады в Челябинской области Олег Богданов запечатлел купание кудрявого пеликана.

© Фото : Предоставлено РГО/Олег Богданов
© Фото : Предоставлено РГО/Юрий Парфенов

За яркий окрас Юрий Парфенов окрестил обитающих на Камчатке ипаток "Северными попугаями". И ведь правда похожи!

Работа фотографа Юрия Парфенова Северные попугаи
11 из 12

За яркий окрас Юрий Парфенов окрестил обитающих на Камчатке ипаток "Северными попугаями". И ведь правда похожи!

© Фото : Предоставлено РГО/Юрий Парфенов
© Фото : Предоставлено РГО/Олег Першин

"Попробуй найди!" — так назвал свой снимок фотограф Олег Першин. В Москве он поймал в объектив воробьиного сыча. Длина тела этой птички – менее 20 сантиметров.

Работа фотографа  Олега Першина ПОПРОБУЙ НАЙДИ!
12 из 12

"Попробуй найди!" — так назвал свой снимок фотограф Олег Першин. В Москве он поймал в объектив воробьиного сыча. Длина тела этой птички – менее 20 сантиметров.

© Фото : Предоставлено РГО/Олег Першин
 
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