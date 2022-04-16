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Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России

Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России - РИА Новости, 16.04.2022

Ипатка, грязовик и большая поганка. Самые красивые фотографии птиц России

Авторы фотографий дикой природы прислали много работ на конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Имена победителей объявят в... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T06:04

2022-04-16T06:04

2022-04-16T06:04

туризм

туризм

москва

русское географическое общество

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московская область (подмосковье)

калининградская область

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Авторы фотографий дикой природы прислали много работ на конкурс Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна". Имена победителей объявят в июне, а пока публикуем часть ярких кадров в номинации "Птицы".

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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