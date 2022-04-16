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Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции - РИА Новости, 16.04.2022
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции
Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл в эфире телеканала Fox News с иронией прокомментировал утвердительный ответ пресс-секретаря Белого дома Джен... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T23:33
2022-04-16T23:33
2022-04-16T23:33
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл в эфире телеканала Fox News с иронией прокомментировал утвердительный ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на вопрос журналиста, временное ли явление инфляция в США."Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику", — сказал специалист.По мнению Рошелла, инфляция не исчезнет с американского рынка в ближайшее время, так как по всем признакам ее темпы могут даже ускориться.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, дженнифер псаки, в мире
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции
Эксперт из США Рошелл посмеялся над знаниями в экономике пресс-секретаря Белого дома Псаки