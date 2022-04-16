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Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции - РИА Новости, 16.04.2022
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Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции - РИА Новости, 16.04.2022
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции
Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл в эфире телеканала Fox News с иронией прокомментировал утвердительный ответ пресс-секретаря Белого дома Джен... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T23:33
2022-04-16T23:33
сша
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дженнифер псаки
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл в эфире телеканала Fox News с иронией прокомментировал утвердительный ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на вопрос журналиста, временное ли явление инфляция в США."Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику", — сказал специалист.По мнению Рошелла, инфляция не исчезнет с американского рынка в ближайшее время, так как по всем признакам ее темпы могут даже ускориться.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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сша, украина, дженнифер псаки, в мире
23:33 16.04.2022
 
Экономист из США усомнился в образовании Псаки после ее слов об инфляции

Эксперт из США Рошелл посмеялся над знаниями в экономике пресс-секретаря Белого дома Псаки

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Американский эксперт в макроэкономике Митч Рошелл в эфире телеканала Fox News с иронией прокомментировал утвердительный ответ пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки на вопрос журналиста, временное ли явление инфляция в США.
"Полагаю, Джен Псаки в университете изучала только политологию, но никак не экономику", — сказал специалист.
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По мнению Рошелла, инфляция не исчезнет с американского рынка в ближайшее время, так как по всем признакам ее темпы могут даже ускориться.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Все это уже обернулось экономическими проблемами для США и стран Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты.
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