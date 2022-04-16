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ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/proyrv-1783845999.html
ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали", заявили в ДНР
ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали", заявили в ДНР - РИА Новости, 16.04.2022
ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали", заявили в ДНР
Войска Украины не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов на "Азовстали", сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T03:37
2022-04-16T12:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Войска Украины не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов на "Азовстали", сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.По его словам, для деблокировки сил ВСУ и "Азова" на самом заводе "Азовсталь" ближайшей войсковой группировке Украины придётся преодолеть дистанцию примерно в 100 километров."Эти почти 100 километров - это поля, это степи с короткими пролесками, это открытая местность, и попытки деблокировать их прорывом - это до безумия смелое решение. Естественно, на марше подобные силы достаточно легко разбить на такой открытой местности. Тем более, что небо сейчас в руках российской авиации", - пояснил он.
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украина
донецкая народная республика
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Ян Гагин: Площадь завода "Азовсталь" можно соизмерять с еще одним Мариуполем
Под заводом "Азовсталь" в Мариуполе есть фактически подземный город, а отдельные здания рассчитаны на ядерный удар, сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. "Азовсталь" — это огромное сооружение, огромный завод еще советской постройки, его площадь можно соизмерять с еще одним городом, с еще одним Мариуполем, со своими коммуникациями, с дорогами и подземельями. То есть, сам объект строился еще в советское время с учетом возможностей как раз в том числе и бомбежки, и блокады, и даже некоторые сооружения рассчитаны на ядерный удар", — рассказал он. Советник главы ДНР отметил, что "Азовсталь" обороняют тысячи человек с полным арсеналом вооружений, большим числом боеприпасов и серьезным парком бронетехники.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
03:37 16.04.2022 (обновлено: 12:46 16.04.2022)
 
ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали", заявили в ДНР

Представитель ДНР Гагин: ВСУ не смогут деблокировать националистов на "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Войска Украины не смогут прорваться в Мариуполь, чтобы деблокировать националистов на "Азовстали", сообщил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
По его словам, для деблокировки сил ВСУ и "Азова" на самом заводе "Азовсталь" ближайшей войсковой группировке Украины придётся преодолеть дистанцию примерно в 100 километров.
"Эти почти 100 километров - это поля, это степи с короткими пролесками, это открытая местность, и попытки деблокировать их прорывом - это до безумия смелое решение. Естественно, на марше подобные силы достаточно легко разбить на такой открытой местности. Тем более, что небо сейчас в руках российской авиации", - пояснил он.
Разрушенные дома около завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
03:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР рассказали о подземном городе, мешающем штурму завода "Азовсталь"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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