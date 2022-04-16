https://ria.ru/20220416/poteri-1783847393.html

Зеленский заявил, что ВСУ потеряли около трех тысяч человек погибшими

Зеленский заявил, что ВСУ потеряли около трех тысяч человек погибшими - РИА Новости, 16.04.2022

Зеленский заявил, что ВСУ потеряли около трех тысяч человек погибшими

Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли до трех тысяч человек погибшими и порядка десяти тысяч ранеными, сообщил Владимир... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T05:29

2022-04-16T05:29

2022-04-16T06:16

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ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли до трех тысяч человек погибшими и порядка десяти тысяч ранеными, сообщил Владимир Зеленский телекомпании CNN.В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, он затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с "блокированных" территорий юга и востока.Последний раз Киев сообщал о потерях 12 марта. Тогда Зеленский заявил, что погибли около 1300 украинских военных. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в конце марта заявлял, что Украина не говорит о потерях своей армии, так как это военная тайна. Минобороны РФ в конце марта сообщало, что с начала спецоперации потери украинской армии составили более 14 тысяч убитыми и около 16 тысяч ранеными.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/zelenskiy-1783700464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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