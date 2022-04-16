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Итальянские порты закроют для российских судов - РИА Новости, 16.04.2022
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Итальянские порты закроют для российских судов
Итальянские порты закроют для российских судов - РИА Новости, 16.04.2022
Итальянские порты закроют для российских судов
Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:27
2022-04-16T15:39
в мире
италия
владимир путин
россия
украина
донбасс
санкции в отношении россии
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РИМ, 16 апр - РИА Новости. Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa."С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - сообщает издание со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783866308.html
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в мире, италия, владимир путин, россия, украина, донбасс, санкции в отношении россии
15:27 16.04.2022 (обновлено: 15:39 16.04.2022)
 
Итальянские порты закроют для российских судов

Итальянские порты закроют для российских судов с 17 апреля

© Фото : Минобороны РФПрибытие судна "Адмирал Владимирский" в порт Мессина на Сицилии
Прибытие судна Адмирал Владимирский в порт Мессина на Сицилии - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : Минобороны РФ
Прибытие судна "Адмирал Владимирский" в порт Мессина на Сицилии. Архивное фото
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РИМ, 16 апр - РИА Новости. Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля, сообщает газета Stampa.
"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - сообщает издание со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
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Румыния запретит судам под российским флагом заходить в свои порты
Отмечается, что суда, находящиеся в настоящее время в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после "завершения своей коммерческой деятельности".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Мишустин пообещал ответить на запрет российским судам заходить в порты
 
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