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Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине - РИА Новости, 16.04.2022
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Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине
Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине - РИА Новости, 16.04.2022
Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине
Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T21:48
2022-04-16T21:48
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ЛОНДОН, 16 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским."Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.Джонсон также заявил, что продолжит тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы "гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html
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в мире, великобритания, украина
21:48 16.04.2022
 
Джонсон пообещал Зеленскому продолжить помогать Украине

Премьер Британии Джонсон пообещал Зеленскому продолжить оказывать Украине военную помощь

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 апр - РИА Новости. Великобритания продолжит оказывать Украине военную помощь, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора британского премьера Бориса Джонсона с Владимиром Зеленским.
"Премьер-министр проинформировал президента Зеленского о новых санкциях со стороны Великобритании, которые вступили в силу на прошлой неделе, и сказал, что Великобритания продолжит предоставлять Украине средства для самообороны, включая бронетехнику в ближайшие дни", - отмечается в сообщении.
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Джонсон также заявил, что продолжит тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы "гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в ближайшие недели и месяцы".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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