Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США
Эксперт Боснич: военная "помощь" Украине лишь увеличивает долг Киева перед Западом
© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отправка оружия и боеприпасов Киеву западными странами обогащает военные предприятия США и Европы, одновременно превращая Украину в еще большего должника, заявил военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics.
По мнению эксперта, иностранное оружие не способно изменить текущее положение дел, так как существуют огромные проблемы с обучением украинских военных.
Американские и британские военно-промышленные гиганты "не собираются останавливаться на достигнутом" — в планах поставка на Украину советского оружия из стран Восточной Европы, подчеркнул Боснич.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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