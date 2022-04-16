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Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США - РИА Новости, 16.04.2022
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Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США
Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США - РИА Новости, 16.04.2022
Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США
Отправка оружия и боеприпасов Киеву западными странами обогащает военные предприятия США и Европы, одновременно превращая Украину в еще большего должника,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:36
2022-04-16T16:36
в мире
украина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отправка оружия и боеприпасов Киеву западными странами обогащает военные предприятия США и Европы, одновременно превращая Украину в еще большего должника, заявил военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics."Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов", — отмечается в материале.По мнению эксперта, иностранное оружие не способно изменить текущее положение дел, так как существуют огромные проблемы с обучением украинских военных.Американские и британские военно-промышленные гиганты "не собираются останавливаться на достигнутом" — в планах поставка на Украину советского оружия из стран Восточной Европы, подчеркнул Боснич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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в мире, украина, сша, нато, евросоюз
16:36 16.04.2022
 
Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США

Эксперт Боснич: военная "помощь" Украине лишь увеличивает долг Киева перед Западом

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отправка оружия и боеприпасов Киеву западными странами обогащает военные предприятия США и Европы, одновременно превращая Украину в еще большего должника, заявил военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics.
"Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов", — отмечается в материале.
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По мнению эксперта, иностранное оружие не способно изменить текущее положение дел, так как существуют огромные проблемы с обучением украинских военных.
Американские и британские военно-промышленные гиганты "не собираются останавливаться на достигнутом" — в планах поставка на Украину советского оружия из стран Восточной Европы, подчеркнул Боснич.
"Заставляя недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс страны ЕС отказаться от советского оружия, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но и вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву", — заключил автор публикации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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