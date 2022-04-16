https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США

Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США - РИА Новости, 16.04.2022

Украине предрекли новые проблемы из-за помощи США

Отправка оружия и боеприпасов Киеву западными странами обогащает военные предприятия США и Европы, одновременно превращая Украину в еще большего должника,... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:36

2022-04-16T16:36

2022-04-16T16:36

в мире

украина

сша

нато

евросоюз

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Отправка оружия и боеприпасов Киеву западными странами обогащает военные предприятия США и Европы, одновременно превращая Украину в еще большего должника, заявил военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBrics."Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов", — отмечается в материале.По мнению эксперта, иностранное оружие не способно изменить текущее положение дел, так как существуют огромные проблемы с обучением украинских военных.Американские и британские военно-промышленные гиганты "не собираются останавливаться на достигнутом" — в планах поставка на Украину советского оружия из стран Восточной Европы, подчеркнул Боснич.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

https://ria.ru/20220413/voyna-1783186920.html

украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, нато, евросоюз