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СМИ: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.04.2022
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СМИ: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины
СМИ: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.04.2022
СМИ: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины
Агентство Блумберг и американский журнал Fortune со ссылкой на источники утверждают, что российский предприниматель Роман Абрамович посещал Киев, чтобы... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-16T23:59
2022-04-17T00:23
киев
украина
россия
роман абрамович
в мире
донбасс
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг и американский журнал Fortune со ссылкой на источники утверждают, что российский предприниматель Роман Абрамович посещал Киев, чтобы попытаться активизировать российско-украинские переговоры.Абрамович якобы "встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров", о чем изданиям рассказали неназванные осведомленные источники. Когда именно был визит, не уточняется.Как пишет Блумберг, представитель Абрамовича заявил, что "его нет в Киеве", отказавшись от дальнейших комментариев. Украинская сторона от комментариев, как указfно, тоже отказалась.Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между РФ и Украиной, но не является официальным членом российской делегации. Участие Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, отмечал Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/zelenskiy-1783905091.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/putin-1783153960.html
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киев, украина, россия, роман абрамович, в мире, донбасс
23:59 16.04.2022 (обновлено: 00:23 17.04.2022)
 
СМИ: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины

Bloomberg: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Роман Абрамович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг и американский журнал Fortune со ссылкой на источники утверждают, что российский предприниматель Роман Абрамович посещал Киев, чтобы попытаться активизировать российско-украинские переговоры.
Абрамович якобы "встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров", о чем изданиям рассказали неназванные осведомленные источники. Когда именно был визит, не уточняется.
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Как пишет Блумберг, представитель Абрамовича заявил, что "его нет в Киеве", отказавшись от дальнейших комментариев. Украинская сторона от комментариев, как указfно, тоже отказалась.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между РФ и Украиной, но не является официальным членом российской делегации. Участие Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, отмечал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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