23:59 16.04.2022 (обновлено: 00:23 17.04.2022)
СМИ: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины
Bloomberg: Абрамович посещал Киев, чтобы обсудить переговоры России и Украины
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Бизнесмен Роман Абрамович
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг и американский журнал Fortune со ссылкой на источники утверждают, что российский предприниматель Роман Абрамович посещал Киев, чтобы попытаться активизировать российско-украинские переговоры.
Абрамович якобы "встретился с украинскими переговорщиками, чтобы обсудить пути возобновления переговоров", о чем изданиям рассказали неназванные осведомленные источники. Когда именно был визит, не уточняется.
Как пишет Блумберг, представитель Абрамовича заявил, что "его нет в Киеве", отказавшись от дальнейших комментариев. Украинская сторона от комментариев, как указfно, тоже отказалась.
Как заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между РФ и Украиной, но не является официальным членом российской делегации. Участие Абрамовича в контактах между Россией и Украиной одобрено обеими сторонами, отмечал Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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