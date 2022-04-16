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В Омске микрорайон и три поселка остались без воды - РИА Новости, 16.04.2022
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В Омске микрорайон и три поселка остались без воды
В Омске микрорайон и три поселка остались без воды - РИА Новости, 16.04.2022
В Омске микрорайон и три поселка остались без воды
Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды, из-за перепада напряжения, приведшего к гидроудару,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T10:02
2022-04-16T10:02
происшествия
жкх
омск
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ОМСК, 16 апр - РИА Новости. Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды, из-за перепада напряжения, приведшего к гидроудару, сообщили в пресс-службе "Росводоканал Омск"В результате гидроудара образовалось повреждение на дюкере, подающем воду."16 апреля из-за перепада напряжения произошел гидроудар, ставший причиной повреждения на дюкере, подающем воду. В настоящее время бригады водоканала приступили к устранению повреждения. В период ремонтно-восстановительных работ без воды будут потребители микрорайона Амурский-2, поселков Загородный, Степной, Большие Поля", - сообщили в пресс-службе "Росводоканал Омск", затруднившись уточнить, какое количество абонентов осталось без воды.Отмечается, что местные жители могут пополнить запасы питьевой воды у автомобилей, которые направлены по адресам улица 21-я Амурская, 25 корпус 3, 2-й Амурский проезд, 4 корпус 2, Большие поля, ул. Центральная, 16. Автоцистерны будут перемещаться под контролем диспетчерской водоканала, связаться с которой можно по телефону 75-16-00.Ремонтные работы в компании планируют завершить 16 апреля после 20 часов (по местному времени). В компании принесли извинения потребителям.
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происшествия, жкх, омск
10:02 16.04.2022
 
В Омске микрорайон и три поселка остались без воды

Микрорайон и три поселка в Омске остались без воды из-за гидроудара на дюкере

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Омск
Вид на город Омск - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 16 апр - РИА Новости. Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды, из-за перепада напряжения, приведшего к гидроудару, сообщили в пресс-службе "Росводоканал Омск"
В результате гидроудара образовалось повреждение на дюкере, подающем воду.
"16 апреля из-за перепада напряжения произошел гидроудар, ставший причиной повреждения на дюкере, подающем воду. В настоящее время бригады водоканала приступили к устранению повреждения. В период ремонтно-восстановительных работ без воды будут потребители микрорайона Амурский-2, поселков Загородный, Степной, Большие Поля", - сообщили в пресс-службе "Росводоканал Омск", затруднившись уточнить, какое количество абонентов осталось без воды.
Отмечается, что местные жители могут пополнить запасы питьевой воды у автомобилей, которые направлены по адресам улица 21-я Амурская, 25 корпус 3, 2-й Амурский проезд, 4 корпус 2, Большие поля, ул. Центральная, 16. Автоцистерны будут перемещаться под контролем диспетчерской водоканала, связаться с которой можно по телефону 75-16-00.
Ремонтные работы в компании планируют завершить 16 апреля после 20 часов (по местному времени). В компании принесли извинения потребителям.
 
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