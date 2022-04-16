https://ria.ru/20220416/omsk-1783859898.html

В Омске микрорайон и три поселка остались без воды

В Омске микрорайон и три поселка остались без воды - РИА Новости, 16.04.2022

В Омске микрорайон и три поселка остались без воды

Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды, из-за перепада напряжения, приведшего к гидроудару,... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T10:02

2022-04-16T10:02

2022-04-16T10:02

происшествия

жкх

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597638879_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_233f720a934bb7a87bf2d5047e518047.jpg

ОМСК, 16 апр - РИА Новости. Жители омских поселков Загородный, Степной, Большие Поля и микрорайона Амурский-2 остались без воды, из-за перепада напряжения, приведшего к гидроудару, сообщили в пресс-службе "Росводоканал Омск"В результате гидроудара образовалось повреждение на дюкере, подающем воду."16 апреля из-за перепада напряжения произошел гидроудар, ставший причиной повреждения на дюкере, подающем воду. В настоящее время бригады водоканала приступили к устранению повреждения. В период ремонтно-восстановительных работ без воды будут потребители микрорайона Амурский-2, поселков Загородный, Степной, Большие Поля", - сообщили в пресс-службе "Росводоканал Омск", затруднившись уточнить, какое количество абонентов осталось без воды.Отмечается, что местные жители могут пополнить запасы питьевой воды у автомобилей, которые направлены по адресам улица 21-я Амурская, 25 корпус 3, 2-й Амурский проезд, 4 корпус 2, Большие поля, ул. Центральная, 16. Автоцистерны будут перемещаться под контролем диспетчерской водоканала, связаться с которой можно по телефону 75-16-00.Ремонтные работы в компании планируют завершить 16 апреля после 20 часов (по местному времени). В компании принесли извинения потребителям.

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, омск