https://ria.ru/20220416/obstrel-1783920610.html

Боевики обстреляли гумкоридоры на харьковском и запорожском направлениях

Боевики обстреляли гумкоридоры на харьковском и запорожском направлениях - РИА Новости, 16.04.2022

Боевики обстреляли гумкоридоры на харьковском и запорожском направлениях

Зафиксированы нарушения с украинской стороны в районах открытых гуманитарных коридорах на харьковском и запорожском направлениях, боевики территориальных... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T22:03

2022-04-16T22:03

2022-04-16T22:03

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Зафиксированы нарушения с украинской стороны в районах открытых гуманитарных коридорах на харьковском и запорожском направлениях, боевики территориальных батальонов обстреляли их из минометов, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На всех маршрутах, в том числе предложенных украинской стороной, Вооруженные силы России совместно с формированиями Донецкой и Луганской народных республик неукоснительно соблюдают режим тишины", - сказал Мизинцев.В то же время киевские власти этих гуманных принципов не придерживаются, отметил генерал."Средствами объективного контроля зафиксированы нарушения в районах открытых гуманитарных коридоров. Боевики территориальных батальонов вели огонь из стрелкового оружия и минометов на харьковском и запорожском направлениях, тем самым препятствуя эвакуации граждан из блокированных населенных пунктов", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/samolet-1783914498.html

https://ria.ru/20220416/minoborony-1783914760.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина