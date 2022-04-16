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СК возбудил еще два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.04.2022
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СК возбудил еще два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР
СК возбудил еще два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.04.2022
СК возбудил еще два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР
Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик,... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T21:43
2022-04-16T21:43
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 15 по 16 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населенных пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР.Отмечается, что после обстрелов Рубежного ранены трое мирных жителей, в том числе ребенок 2005 года рождения. Повреждены больница, детский сад и школа в Первомайске, а также жилые дома в поселке городского типа Донецкий.Кроме того, после обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватой. В лечебные учреждения ДНР за помощью обратились еще 14 мирных жителей, включая ребенка 2011 года рождения. Одна женщина погибла.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
21:43 16.04.2022
 
СК возбудил еще два дела из-за обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР

СК возбудил еще два дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил еще два уголовных дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"По фактам обстрелов военнослужащими Вооруженных сил Украины и другими украинскими воинскими формированиями населенных пунктов ЛНР и ДНР, приведших к гибели, ранению людей и повреждению инфраструктуры, возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, с 15 по 16 апреля военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Первомайск и Рубежное Северодонецкого района, а также населенных пунктах Донецкий Кировского района и Калиново Попаснянского района ЛНР.
Отмечается, что после обстрелов Рубежного ранены трое мирных жителей, в том числе ребенок 2005 года рождения. Повреждены больница, детский сад и школа в Первомайске, а также жилые дома в поселке городского типа Донецкий.
Кроме того, после обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Мариуполе и Ясиноватой. В лечебные учреждения ДНР за помощью обратились еще 14 мирных жителей, включая ребенка 2011 года рождения. Одна женщина погибла.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
 
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