Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецкий
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ЛУГАНСК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпущено 12 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.00 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 миллиметра (12 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.