https://ria.ru/20220416/obstrel-1783902719.html

Украинские войска выпустили 32 снаряда по Еленовке и Донецку

Украинские войска выпустили 32 снаряда по Еленовке и Донецку - РИА Новости, 16.04.2022

Украинские войска выпустили 32 снаряда по Еленовке и Донецку

Украинские войска за десять минут обстреляли Еленовку и Донецк, выпущено 32 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:57

2022-04-16T17:57

2022-04-16T17:57

в мире

украина

донецк (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_b6af499b67ef7a997874f15f3569e16a.jpg

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Еленовку и Донецк, выпущено 32 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что украинские военные обстреляли два района Донецка - Куйбышевский и Петровский. По первому району было выпущено десять снарядов, по второму - 12. В то же время по населенному пункту Еленовка украинские военные выпустили десять снарядов. Все снаряды калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

украина

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, донецк (днр)