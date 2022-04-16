Украинские войска выпустили 32 снаряда по Еленовке и Донецку
Украинские войска за десять минут выпустили 32 снаряда по Еленовке и Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
Разбитое окно и гильзы на подоконнике в жилом доме
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Еленовку и Донецк, выпущено 32 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что украинские военные обстреляли два района Донецка - Куйбышевский и Петровский. По первому району было выпущено десять снарядов, по второму - 12. В то же время по населенному пункту Еленовка украинские военные выпустили десять снарядов. Все снаряды калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.