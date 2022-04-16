Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Горловку
Украинские войска за полчаса дважды обстреляли Горловку, применив гранатомет
Стела на въезде в Горловку
ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Горловку в ДНР, применив в том числе гранатомет, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в его Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 14.35 и 15.10, по Горловке выпустили три мины калибром 82 миллиметра, три гранаты из РПГ, также при обстреле применялось стрелковое оружие.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.