14:50 16.04.2022 (обновлено: 15:40 16.04.2022)
После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах
Минздрав: пятеро остаются в больницах после обстрела Брянской области со стороны ВСУ
© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Из восьми пострадавших при обстреле со стороны Украины в Брянской области пять человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы <...> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое... По состоянию на 14.30 шестнадцатого апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека", - сообщил он.
Состояние женщины 1948 года рождения с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава, отметил Кузнецов. Еще трое пострадавших – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травматической контузией глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки находятся в состоянии средней тяжести.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.