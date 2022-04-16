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После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах

После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах - РИА Новости, 16.04.2022

После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах

Из восьми пострадавших при обстреле со стороны Украины в Брянской области пять человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T14:50

2022-04-16T14:50

2022-04-16T15:40

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Из восьми пострадавших при обстреле со стороны Украины в Брянской области пять человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы <...> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое... По состоянию на 14.30 шестнадцатого апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека", - сообщил он.Состояние женщины 1948 года рождения с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава, отметил Кузнецов. Еще трое пострадавших – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травматической контузией глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки находятся в состоянии средней тяжести.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.

https://ria.ru/20220415/obstrely-1783746224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220415/vertolet-1783658937.html

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Екатерина Зайцева

в мире, брянская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил мурашко, александр богомаз, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия