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После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах - РИА Новости, 16.04.2022
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После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах
После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах - РИА Новости, 16.04.2022
После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах
Из восьми пострадавших при обстреле со стороны Украины в Брянской области пять человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T14:50
2022-04-16T15:40
в мире
брянская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
михаил мурашко
александр богомаз
москва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Из восьми пострадавших при обстреле со стороны Украины в Брянской области пять человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы &lt;...&gt; проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое... По состоянию на 14.30 шестнадцатого апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека", - сообщил он.Состояние женщины 1948 года рождения с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава, отметил Кузнецов. Еще трое пострадавших – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травматической контузией глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки находятся в состоянии средней тяжести.Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.
https://ria.ru/20220415/obstrely-1783746224.html
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в мире, брянская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, михаил мурашко, александр богомаз, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
14:50 16.04.2022 (обновлено: 15:40 16.04.2022)
 
После обстрела Брянской области со стороны ВСУ пятеро остаются в больницах

Минздрав: пятеро остаются в больницах после обстрела Брянской области со стороны ВСУ

© РИА Новости / Юлия Заболотько / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Юлия Заболотько
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Сотрудники МЧС РФ тушат пожар в доме, возникший в результате авиаудара по поселку Климово в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Из восьми пострадавших при обстреле со стороны Украины в Брянской области пять человек остаются в больницах, двое в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы <...> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое... По состоянию на 14.30 шестнадцатого апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека", - сообщил он.
Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселка - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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Жители Брянской области рассказали об обстрелах поселкаОколо 100 домов повреждены в результате обстрела поселка Климово в Брянской области.
Состояние женщины 1948 года рождения с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава, отметил Кузнецов. Еще трое пострадавших – мужчина с осколочной травмой бедра, женщина с травматической контузией глаза и беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки находятся в состоянии средней тяжести.
Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
В четверг СК РФ сообщил, что два украинских боевых вертолета вторглись в воздушное пространство РФ, произвели не менее шести ударов по жилым домам в поселке Климово Брянской области. При прямых попаданиях и взрывах снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка. Позже губернатор региона Александр Богомаз заявил, что повреждены в той или иной степени около 100 домов, два дома сгорели полностью.
Солдаты украинской армии - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
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ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8, обстрелявший село в Брянской области
 
В миреБрянская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМихаил МурашкоАлександр БогомазМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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