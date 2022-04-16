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В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.04.2022
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В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.04.2022
В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака, сообщила служба гражданской... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T05:37
2022-04-16T05:37
в мире
цены на нефть
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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака, сообщила служба гражданской обороны штата.По сообщениям местных СМИ, возгорание произошло в 16 часов и до 20.30 не было потушено. Компания Pemex официально не прокомментировала ситуацию.НПЗ Pemex в Салина-Крусе является крупнейшим переработчиком нефти в стране с производственной мощностью 360 тысяч баррелей в сутки.
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в мире, цены на нефть, мексика
05:37 16.04.2022
 
В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В мексиканском штате Оахака произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании Pemex

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПредприятие Pemex в Мексике
Предприятие Pemex в Мексике - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Предприятие Pemex в Мексике. Архивное фото
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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака, сообщила служба гражданской обороны штата.
"Служба координации гражданской обороны штата Оахака следит за ситуацией и участвует в ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем заводе инженера Антонио Довали Хайме в Салина-Крусе, в вертикальном резервуаре (TV-102). Первые сообщения указывают на то, что его потушили пожарные нефтеперерабатывающего завода", - говорится в сообщении в блоге службы в Twitter.
По сообщениям местных СМИ, возгорание произошло в 16 часов и до 20.30 не было потушено. Компания Pemex официально не прокомментировала ситуацию.
НПЗ Pemex в Салина-Крусе является крупнейшим переработчиком нефти в стране с производственной мощностью 360 тысяч баррелей в сутки.
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