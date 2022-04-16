https://ria.ru/20220416/npz-1783847577.html

В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 16.04.2022

В Мексике произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака, сообщила служба гражданской... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T05:37

2022-04-16T05:37

2022-04-16T05:37

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мексика

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МЕХИКО, 16 апр - РИА Новости. Возгорание зафиксировано на нефтеперерабатывающем заводе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Салина-Крусе, штат Оахака, сообщила служба гражданской обороны штата.По сообщениям местных СМИ, возгорание произошло в 16 часов и до 20.30 не было потушено. Компания Pemex официально не прокомментировала ситуацию.НПЗ Pemex в Салина-Крусе является крупнейшим переработчиком нефти в стране с производственной мощностью 360 тысяч баррелей в сутки.

https://ria.ru/20220411/neft-1782985516.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, цены на нефть, мексика