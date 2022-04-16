Рейтинг@Mail.ru
Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/nota-1783909832.html
Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие
Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие - РИА Новости, 16.04.2022
Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие
МИД Чехии не будет реагировать на российскую ноту о недопустимости предоставления третьим странам оружия советского происхождения, сообщил в субботу министр... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:33
2022-04-16T19:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чехия
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg
ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. МИД Чехии не будет реагировать на российскую ноту о недопустимости предоставления третьим странам оружия советского происхождения, сообщил в субботу министр иностранных дел республики Ян Липавский.По словам Липавского, военная и иная помощь Украине однозначно отвечает стратегическим интересам Чехии.По данным местных СМИ, Чехия после 24 февраля направила на Украину в виде помощи находившиеся на армейских складах в республике танки Т-72, а также другую военную технику советского и чехословацкого производства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
чехия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_c52f4d5872583c390069d56b981735d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чехия, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:33 16.04.2022
 
Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие

Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать третьим странам советское оружие

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ возле здания МИД России в Москве
Автомобиль посла Чехии в РФ возле здания МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Автомобиль посла Чехии в РФ возле здания МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. МИД Чехии не будет реагировать на российскую ноту о недопустимости предоставления третьим странам оружия советского происхождения, сообщил в субботу министр иностранных дел республики Ян Липавский.
"МИД Чехии получил ноту (РФ) о том, что оружие советского происхождения якобы не должно предоставляться третьим странам без разрешения России. МИД (Чехии) на эту ноту не реагировал и реагировать не будет в связи с тем, что это фактическая бессмыслица и что для данного материала (в документах) нет пункта о реэкспорте. Это еще один ложный способ для России добиваться прекращения нашей поддержки Украины", - заявил глава МИД, которого цитирует агентство ЧТК.
По словам Липавского, военная и иная помощь Украине однозначно отвечает стратегическим интересам Чехии.
По данным местных СМИ, Чехия после 24 февраля направила на Украину в виде помощи находившиеся на армейских складах в республике танки Т-72, а также другую военную технику советского и чехословацкого производства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Акция протеста радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Почему Запад боится денацификации Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧехияРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала