Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие
Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать третьим странам советское оружие
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Чехии в РФ возле здания МИД России в Москве
Автомобиль посла Чехии в РФ возле здания МИД России в Москве. Архивное фото
ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. МИД Чехии не будет реагировать на российскую ноту о недопустимости предоставления третьим странам оружия советского происхождения, сообщил в субботу министр иностранных дел республики Ян Липавский.
"МИД Чехии получил ноту (РФ) о том, что оружие советского происхождения якобы не должно предоставляться третьим странам без разрешения России. МИД (Чехии) на эту ноту не реагировал и реагировать не будет в связи с тем, что это фактическая бессмыслица и что для данного материала (в документах) нет пункта о реэкспорте. Это еще один ложный способ для России добиваться прекращения нашей поддержки Украины", - заявил глава МИД, которого цитирует агентство ЧТК.
По данным местных СМИ, Чехия после 24 февраля направила на Украину в виде помощи находившиеся на армейских складах в республике танки Т-72, а также другую военную технику советского и чехословацкого производства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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