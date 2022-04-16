https://ria.ru/20220416/nota-1783909832.html

Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие

Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие - РИА Новости, 16.04.2022

Чехия не отреагирует на ноту России о запрете передавать советское оружие

МИД Чехии не будет реагировать на российскую ноту о недопустимости предоставления третьим странам оружия советского происхождения, сообщил в субботу министр... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:33

2022-04-16T19:33

2022-04-16T19:33

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

чехия

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg

ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. МИД Чехии не будет реагировать на российскую ноту о недопустимости предоставления третьим странам оружия советского происхождения, сообщил в субботу министр иностранных дел республики Ян Липавский.По словам Липавского, военная и иная помощь Украине однозначно отвечает стратегическим интересам Чехии.По данным местных СМИ, Чехия после 24 февраля направила на Украину в виде помощи находившиеся на армейских складах в республике танки Т-72, а также другую военную технику советского и чехословацкого производства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

чехия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, чехия, россия, украина, ситуация в днр и лнр