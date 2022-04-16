https://ria.ru/20220416/neft-1783856606.html

В ЦСР заявили о необходимости создания хранилищ для излишков нефти в России

В ЦСР заявили о необходимости создания хранилищ для излишков нефти в России - РИА Новости, 16.04.2022

В ЦСР заявили о необходимости создания хранилищ для излишков нефти в России

Россия не нуждается в создании стратегического запаса нефти, но стране могут понадобиться дополнительные хранилища для излишков сырья на время переориентации... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:28

2022-04-16T09:28

2022-04-16T09:28

экономика

цены на нефть

россия

европа

сша

транснефть

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия не нуждается в создании стратегического запаса нефти, но стране могут понадобиться дополнительные хранилища для излишков сырья на время переориентации экспортных потоков с Европы и США на другие рынки, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.По мнению собеседника агентства, сейчас вопрос создания парка хранилищ нефти стал актуален из-за затруднений логистического и финансового толка на фоне западных санкций, которые в результате вызывают сложности с ее экспортом из России."Для России вопрос дополнительных хранилищ актуален для временного складирования излишков добычи на период, пока не будут заключены новые контракты с покупателями и не проработаны новые маршруты доставки. Это позволит не останавливать скважины, что впоследствии чревато большими затратами на их восстановление", - пояснил Колобанов.Но технико-экономическое обоснование создания новых хранилищ нефти пока не проработано. "Не факт, что расходы на создание мощностей по хранению значительного объема нефти будут ниже, чем потери из-за временной остановки добычи", - заметил эксперт.Стратегические запасы нужны миру, но не РФСистемы хранения стратегических запасов нефти имеет ряд стран. Например, в США подземные хранилища были созданы после нефтяного кризиса в 70-х годах с целью создания резервов. В России таких хранилищ нет, хотя вопрос их создания периодически поднимается, напомнил эксперт. Обычно это происходит в кризисные времена, когда есть проблемы со сбытом.Так было в разгар пандемии весной 2020 года. Тогда Российского газовое общество предлагало создать в РФ систему нефтехранилищ, которая вмещала бы стратегический запас нефти в объеме не менее 10% от объема годовой добычи.Хотя сами хранилища можно было бы создать, но, по мнению собеседника агентства, в создании стратегического нефтяного резерва как такового Россия, будучи одной из крупнейших нефтедобывающих стран, не нуждается."Создание стратегического запаса сырой нефти для России как для нефтедобывающей страны неактуально: такие требования есть, например, в Европе - они должны поддерживать запас нефти и нефтепродуктов в размере 90 дней чистого импорта или 61 дня потребления", - пояснил аналитик.Нефть в России хранится в виде технологических запасов на базе резервуарных парков "Транснефти", НПЗ, ряда перевалочных нефтебаз и портовых комплексов, рассчитанная на 3-15 дней нормальной работы. Также РФ обладает чрезвычайными запасами топлива в системе Росрезерва, на нефтебазах Минобороны и других ведомств, резервным запасом мазута на тепловых электростанциях.

https://ria.ru/20220416/embargo-1783842553.html

https://ria.ru/20220415/toplivo-1783583738.html

https://ria.ru/20220415/neft-1783724333.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, европа, сша, транснефть, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)