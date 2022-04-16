https://ria.ru/20220416/nato-1783886854.html

Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ

Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022

Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ

Журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника утверждает, что существуют планы отправить инструкторов с Украины в страны НАТО для обучения... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:15

2022-04-16T15:15

2022-04-16T15:15

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника утверждает, что существуют планы отправить инструкторов с Украины в страны НАТО для обучения применению новых систем вооружения и радаров.Согласно источнику, который пожелал остаться неизвестным из-за установленных Пентагоном правил, инструкторов планируют отправить в страны Восточной Европы. Там они будут обучаться использованию "новых систем", в частности, гаубиц и контрбатарейных радаров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220415/arktika-1783728691.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны сша, сша