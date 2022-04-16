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Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022
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Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ
Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.04.2022
Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ
Журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника утверждает, что существуют планы отправить инструкторов с Украины в страны НАТО для обучения... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:15
2022-04-16T15:15
в мире
россия
украина
донбасс
министерство обороны сша
сша
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника утверждает, что существуют планы отправить инструкторов с Украины в страны НАТО для обучения применению новых систем вооружения и радаров.Согласно источнику, который пожелал остаться неизвестным из-за установленных Пентагоном правил, инструкторов планируют отправить в страны Восточной Европы. Там они будут обучаться использованию "новых систем", в частности, гаубиц и контрбатарейных радаров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220415/arktika-1783728691.html
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украина
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в мире, россия, украина, донбасс, министерство обороны сша, сша
15:15 16.04.2022
 
Инструкторов с Украины планируют обучать в странах НАТО, сообщили СМИ

СМИ: в странах НАТО инструкторов с Украины планируют обучать применению гаубиц, радаров

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Журнал Foreign Policy со ссылкой на американского чиновника утверждает, что существуют планы отправить инструкторов с Украины в страны НАТО для обучения применению новых систем вооружения и радаров.
Согласно источнику, который пожелал остаться неизвестным из-за установленных Пентагоном правил, инструкторов планируют отправить в страны Восточной Европы. Там они будут обучаться использованию "новых систем", в частности, гаубиц и контрбатарейных радаров.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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