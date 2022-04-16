Рейтинг@Mail.ru
Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва" - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220416/moskva-1783911337.html
Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва"
Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва" - РИА Новости, 17.04.2022
Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва"
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего флагмана Черноморского флота России — крейсера "Москва", сообщили в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-16T19:46
2022-04-17T08:43
севастополь
россия
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783914374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3c73c9256bc18d21618bba4ec3f6b89.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего флагмана Черноморского флота России — крейсера "Москва", сообщили в Минобороны."Адмирал &lt;...&gt; довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте", — отмечается в Telegram-канале ведомства.В Минобороны отметили, что традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут "бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-морском флоте"."Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль будет уволен и убудет с постановкой на воинский учет", — добавил Евменов в видеосюжете, опубликованном телеканалом "Звезда".Вечером в четверг Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли Черноморского флота.Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.Водоизмещение корабля составляло 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. Он имел на вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистему АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча главкома ВМФ России с экипажем крейсера "Москва" в Севастополе. Видео Минобороны РФ
Экипаж затонувшего флагмана Черноморского флота России – крейсера "Москва" продолжит службу, говорится в сообщении, опубликованном в субботу в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
2022-04-16T19:46
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783914374_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ab82b9744f89fde6ab2ce5d8da788845.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, россия, безопасность, в мире
19:46 16.04.2022 (обновлено: 08:43 17.04.2022)
 
Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва"

Главком ВМФ России встретился с экипажем крейсера "Москва" в Севастополе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов встретился с экипажем затонувшего флагмана Черноморского флота России — крейсера "Москва", сообщили в Минобороны.
"Адмирал <...> довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-морском флоте", — отмечается в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что традиции гвардейского ракетного крейсера "Москва" будут "бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-морском флоте".
"Личный состав срочной службы в соответствии с законом с мая по июль будет уволен и убудет с постановкой на воинский учет", — добавил Евменов в видеосюжете, опубликованном телеканалом "Звезда".
Вечером в четверг Минобороны объявило, что крейсер "Москва", на котором ранее произошел пожар из-за детонации боезапаса, в шторм затонул при буксировке в порт назначения. Экипаж эвакуировали на находившиеся в том же районе корабли Черноморского флота.
Крейсер "Москва" — головной корабль проекта 1164 "Атлант". Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.
Водоизмещение корабля составляло 11 490 тонн, длина 186 метров, скорость 32 узла, автономность 30 суток, экипаж 500 человек. Он имел на вооружении 16 пусковых установок крылатых ракет "Вулкан", артсистему АК-130, торпеды 533 миллиметра, ЗРК "Форт", вертолет Ка-27.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 10:40
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
 
СевастопольРоссияБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала