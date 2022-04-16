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Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет - РИА Новости, 16.04.2022
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Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет
Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет - РИА Новости, 16.04.2022
Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет
Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Черном море минами нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T23:48
2022-04-16T23:48
в мире
турция
россия
украина
босфор
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АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Черном море минами нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.ФСБ России связывала их появление с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Минобороны Турции впоследствии трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья."Чтобы сохранить стабильность в регионе и не вызвать эскалации, мы приняли необходимые меры предосторожности в отношении дрейфующих мин с помощью наших кораблей для поиска мин, самолетов морского патрулирования, беспилотников, вертолетов и других элементов. Мы продолжаем нашу борьбу. На данный момент можно смело сказать, что в наших проливах, в морском движении нет проблем. Существуют различные утверждения о том, откуда взялись эти мины. Мы внимательно изучаем вопрос, оценивая все возможности, и внимательно следим за развитием событий. Я хотел бы заявить, что никакое суждение не может быть сделано без достаточных конкретных данных. Наши усилия будут продолжены", - приводит слова Акара газета "Сабах".
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в мире, турция, россия, украина, босфор
23:48 16.04.2022
 
Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет

Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин в Черном море нет

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Черном море минами нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
ФСБ России связывала их появление с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Минобороны Турции впоследствии трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья.
"Чтобы сохранить стабильность в регионе и не вызвать эскалации, мы приняли необходимые меры предосторожности в отношении дрейфующих мин с помощью наших кораблей для поиска мин, самолетов морского патрулирования, беспилотников, вертолетов и других элементов. Мы продолжаем нашу борьбу. На данный момент можно смело сказать, что в наших проливах, в морском движении нет проблем. Существуют различные утверждения о том, откуда взялись эти мины. Мы внимательно изучаем вопрос, оценивая все возможности, и внимательно следим за развитием событий. Я хотел бы заявить, что никакое суждение не может быть сделано без достаточных конкретных данных. Наши усилия будут продолжены", - приводит слова Акара газета "Сабах".
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