https://ria.ru/20220416/miny-1783926396.html

Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет

Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет - РИА Новости, 16.04.2022

Минобороны Турции: проблем с судоходством в проливах из-за мин нет

Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Черном море минами нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T23:48

2022-04-16T23:48

2022-04-16T23:48

в мире

турция

россия

украина

босфор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767731622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8d5cf2c1b2a119b5fbec4d8bb33633ed.jpg

АНКАРА, 16 апр - РИА Новости. Проблем в проливах и морском движении в связи с дрейфующими в Черном море минами нет, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.ФСБ России связывала их появление с установкой Украиной 420 подобных устройств устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина) на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В российской службе не исключали возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Минобороны Турции впоследствии трижды заявило об обнаружении дрейфующих мин у своего побережья."Чтобы сохранить стабильность в регионе и не вызвать эскалации, мы приняли необходимые меры предосторожности в отношении дрейфующих мин с помощью наших кораблей для поиска мин, самолетов морского патрулирования, беспилотников, вертолетов и других элементов. Мы продолжаем нашу борьбу. На данный момент можно смело сказать, что в наших проливах, в морском движении нет проблем. Существуют различные утверждения о том, откуда взялись эти мины. Мы внимательно изучаем вопрос, оценивая все возможности, и внимательно следим за развитием событий. Я хотел бы заявить, что никакое суждение не может быть сделано без достаточных конкретных данных. Наши усилия будут продолжены", - приводит слова Акара газета "Сабах".

https://ria.ru/20220413/miny-1783289498.html

турция

россия

украина

босфор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, турция, россия, украина, босфор