https://ria.ru/20220416/minoborony-1783914760.html

ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине

ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине - РИА Новости, 16.04.2022

ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине

Высокоточными ракетами с воздуха в районах семи населенных пунктов поражены 15 объектов противника, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T20:33

2022-04-16T20:33

2022-04-16T20:41

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в районах семи населенных пунктов поражены 15 объектов противника, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск", - сказал он на брифинге.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.Кроме того, российские ракетные войска поразили 317 украинских военных объектов, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе 274 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск", - сказал Конашенков на брифинге.Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.Также вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 2,5 тысячи танков, бронетехники и установок реактивных систем залпового огня, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники",- сообщил Конашенков.

https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html

https://ria.ru/20220416/pomosch-1783895666.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия