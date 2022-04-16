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ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
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ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине
ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине - РИА Новости, 16.04.2022
ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине
Высокоточными ракетами с воздуха в районах семи населенных пунктов поражены 15 объектов противника, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:33
2022-04-16T20:41
в мире
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в районах семи населенных пунктов поражены 15 объектов противника, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск", - сказал он на брифинге.Конашенков подчеркнул, что в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.Кроме того, российские ракетные войска поразили 317 украинских военных объектов, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе 274 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск", - сказал Конашенков на брифинге.Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.Также вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 2,5 тысячи танков, бронетехники и установок реактивных систем залпового огня, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники",- сообщил Конашенков.
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783911434.html
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в мире, украина, россия
20:33 16.04.2022 (обновлено: 20:41 16.04.2022)
 
ВС России высокоточными ракетами поразили 15 военных объектов на Украине

ВС России высокоточными ракетами с воздуха поразили 15 военных объектов на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Высокоточными ракетами с воздуха в районах семи населенных пунктов поражены 15 объектов противника, среди которых шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 15 объектов противника. Среди них: в районах населенных пунктов Барвенково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск", - сказал он на брифинге.
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Конашенков подчеркнул, что в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения.
Кроме того, российские ракетные войска поразили 317 украинских военных объектов, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками поражены 317 военных объектов, в том числе 274 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск", - сказал Конашенков на брифинге.
Он добавил, что оперативно-тактическая авиация в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.
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Также вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине уничтожили более 2,5 тысячи танков, бронетехники и установок реактивных систем залпового огня, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 134 самолета, 460 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 269 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 987 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 158 единиц специальной военной автомобильной техники",- сообщил Конашенков.
 
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