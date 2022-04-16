https://ria.ru/20220416/minirovanie-1783894222.html

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 16.04.2022

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:19

2022-04-16T16:19

2022-04-16T16:19

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

государственный эрмитаж

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей."Шестнадцатого апреля в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщает музей в своем Telegram-канале.Отмечается, что открытие музея состоится после завершения проверки.Посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы в субботу или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам.

санкт-петербург

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж