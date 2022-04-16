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Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 16.04.2022
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Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании
Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 16.04.2022
Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании
Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T16:19
2022-04-16T16:19
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей."Шестнадцатого апреля в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщает музей в своем Telegram-канале.Отмечается, что открытие музея состоится после завершения проверки.Посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы в субботу или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), государственный эрмитаж
16:19 16.04.2022
 
Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании здания

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр - РИА Новости. Посетителей Государственного Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей.
"Шестнадцатого апреля в Эрмитаж поступило сообщение о минировании здания. Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений", - сообщает музей в своем Telegram-канале.
Отмечается, что открытие музея состоится после завершения проверки.
Посетители с билетам на 16 апреля могут вернуться в музей после возобновления его работы в субботу или посетить Главный музейный комплекс в любой другой день. Также есть возможность сегодня посетить Главный штаб по этим же билетам.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Государственный Эрмитаж
 
 
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