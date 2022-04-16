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Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи - РИА Новости, 16.04.2022
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Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи
Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи - РИА Новости, 16.04.2022
Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи
Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой организовать обмен ее супруга. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T20:17
2022-04-16T21:19
в мире
виктор медведчук
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой организовать обмен ее супруга."Судилище, устроенное над Виктором не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную и принципиальную открытую позицию", — заявила она в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.Марченко добавила, что не верит в возможность справедливого разбирательства по делу ее мужа. Она добавила, что Медведчук дал согласие на обмен, если Москва и Киев сумеют договориться по этому вопросу.По ее словам, сейчас в застенках СБУ содержатся тысячи заключенных, которых забрали только за их позицию и попытки рассказать правду. "Среди них много известных людей, таких как украинский писатель Ян Таксюра, историк Александр Каревин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие другие", — сказала она, попросив помочь в их освобождении.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании оппозиционера по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. В октябре 2021 года ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Ранее суд во Львове арестовал его без права внесения залога.Позже Зеленский предложил Москве обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что украинский оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783703203.html
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в мире, виктор медведчук
20:17 16.04.2022 (обновлено: 21:19 16.04.2022)
 
Жена Медведчука обратилась к Путину с просьбой о помощи

Жена Медведчука Оксана Марченко заявила о его согласии на обмен и выдачу в Россию

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЖена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой организовать обмен ее супруга.
"Судилище, устроенное над Виктором не имеет ничего общего со здравым смыслом и является ярким примером неправовой расправы над неугодным политиком за его последовательную и принципиальную открытую позицию", — заявила она в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.
Марченко добавила, что не верит в возможность справедливого разбирательства по делу ее мужа. Она добавила, что Медведчук дал согласие на обмен, если Москва и Киев сумеют договориться по этому вопросу.
По ее словам, сейчас в застенках СБУ содержатся тысячи заключенных, которых забрали только за их позицию и попытки рассказать правду.
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"Среди них много известных людей, таких как украинский писатель Ян Таксюра, историк Александр Каревин, братья Кононовичи, журналист Юрий Ткачев, бывший депутат Олег Новиков, депутат Мариупольского горсовета Владимир Клименко, политический эксперт Глеб Ляшенко и многие другие", — сказала она, попросив помочь в их освобождении.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании оппозиционера по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. В октябре 2021 года ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Ранее суд во Львове арестовал его без права внесения залога.
Позже Зеленский предложил Москве обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что украинский оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.
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