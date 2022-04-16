19:15 16.04.2022 (обновлено: 22:09 16.04.2022)
Суд изменил меру пресечения Медведчуку
Суд во Львове отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога
Виктор Медведчук
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Суд во Львове отправил лидера "Оппозиционной плафтормы — За жизнь" Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, пишет "Страна.ua".
"Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", — говорится в Telegram-канале издания.
Ранее офис генпрокурора Украины заявлял, что обратится в суд с соответствующим требованием.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. В октябре 2021 года ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Позже Зеленский предложил Москве обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что украинский оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.