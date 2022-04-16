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Суд изменил меру пресечения Медведчуку - РИА Новости, 16.04.2022
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Суд изменил меру пресечения Медведчуку
Суд изменил меру пресечения Медведчуку - РИА Новости, 16.04.2022
Суд изменил меру пресечения Медведчуку
Суд во Львове отправил лидера "Оппозиционной плафтормы — За жизнь" Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T19:15
2022-04-16T22:09
в мире
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Суд во Львове отправил лидера "Оппозиционной плафтормы — За жизнь" Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, пишет "Страна.ua"."Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", — говорится в Telegram-канале издания.Ранее офис генпрокурора Украины заявлял, что обратится в суд с соответствующим требованием.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. В октябре 2021 года ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Позже Зеленский предложил Москве обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что украинский оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.
https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783717362.html
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в мире
19:15 16.04.2022 (обновлено: 22:09 16.04.2022)
 
Суд изменил меру пресечения Медведчуку

Суд во Львове отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Суд во Львове отправил лидера "Оппозиционной плафтормы — За жизнь" Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, пишет "Страна.ua".
"Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", — говорится в Telegram-канале издания.
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве. Кадр из видео
15 апреля, 14:01
Жена Медведчука рассказала о доказательствах пыток арестованных СБУ
Ранее офис генпрокурора Украины заявлял, что обратится в суд с соответствующим требованием.
Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. В октябре 2021 года ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Позже Зеленский предложил Москве обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что украинский оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.
Жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
Вчера, 13:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жена Медведчука призвала Лондон обменять пленных британцев на ее мужа
 
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