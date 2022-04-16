https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783908398.html

Суд изменил меру пресечения Медведчуку

Суд изменил меру пресечения Медведчуку - РИА Новости, 16.04.2022

Суд изменил меру пресечения Медведчуку

Суд во Львове отправил лидера "Оппозиционной плафтормы — За жизнь" Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T19:15

2022-04-16T19:15

2022-04-16T22:09

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Суд во Львове отправил лидера "Оппозиционной плафтормы — За жизнь" Виктора Медведчука под арест без возможности внесения залога, пишет "Страна.ua"."Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога", — говорится в Telegram-канале издания.Ранее офис генпрокурора Украины заявлял, что обратится в суд с соответствующим требованием.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Владимира Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. В октябре 2021 года ему предъявили подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, Медведчук в 2014 году в сговоре с руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.Позже Зеленский предложил Москве обменять оппозиционера на попавших в плен украинцев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Вместе с тем он подчеркнул, что украинский оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации.

https://ria.ru/20220415/medvedchuk-1783717362.html

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783876892.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире