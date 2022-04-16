https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783906435.html

Зеленский заявил о готовности обменять Медведчука

Зеленский заявил о готовности обменять Медведчука - РИА Новости, 16.04.2022

Зеленский заявил о готовности обменять Медведчука

Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять украинского политика Виктора Медведчука, но ответа от Москвы пока не поступало. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T18:54

2022-04-16T18:54

2022-04-16T19:10

украина

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в мире

виктор медведчук

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять украинского политика Виктора Медведчука, но ответа от Москвы пока не поступало."Зеленский вновь заявил, что Украина готова обменять Виктора Медведчука, но пока ответа от РФ не было", - говорится в сообщении агентства УНИАН в его Telegram-канале.Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам двух британских подданных, попавших в плен к военным ДНР и РФ, с призывом обратиться к Лондону и обменять этих пленников на ее мужа. Она также попросила наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда помочь в этом вопросе.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании Медведчука по поручению Зеленского. Об исчезновении политика еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять Медведчука на попавших в плен граждан Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призывают к этому европейских политиков. Позже Марченко обратилась к Зеленскому на странице в YouTube с требованием освободить мужа. В этот же день она попросила президента Турции Тайипа Эрдогана оказать помощь в освобождении супруга.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220416/medvedchuk-1783880561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, россия, в мире, виктор медведчук, владимир зеленский